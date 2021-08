Wechsel in der Leitung bei ABB Elektrifizierung in Deutschland

Torsten Nolting hat den Staffelstab von Uwe Laudenklos übernommen und ist für ABB in Deutschland neuer Leiter der Business Area Elektrifizierung.

Torsten Nolting hat am 1. August 2021 die Leitung der Business Area Elektrifizierung in Deutschland übernommen. Er folgt auf Uwe Laudenklos, der am 1. April des Jahres zum Lead Business Area Manager Nord- und Zentraleuropa für die Business Area Elektrifizierung berufen wurde.

ABB Elektrifizierung ist mit den Marken ABB, Busch-Jaeger und Striebel & John in Deutschland in den Branchen Energieversorgung, Industrie, Gebäude, Infrastruktur und Mobilität tätig.

„Mit Torsten Nolting setzen wir einen hochqualifizierten Manager auf diese wichtige Position, der sowohl langjährige Branchenerfahrung besitzt als auch das ABB-Produkt- und -Lösungsportfolio für alle unsere Zielgruppen und über alle Vertriebskanäle ausgezeichnet kennt. Mit seinem profunden Fachwissen sowie langjähriger Erfahrung im Markt ist er als Leiter der Business Area in Deutschland eine Bereicherung für den Dialog zu unseren Kunden und für die Region Nord- und Zentraleuropa“ so Uwe Laudenklos.

Torsten Nolting (54) ist seit 1991 für den ABB-Konzern und dessen Tochter Busch-Jaeger Elektro GmbH in verschiedenen Funktionen beschäftigt. Seit 2007 ist er Leiter des Internationalen Vertriebs für Busch-Jaeger, ab 2015 war er als Regional Sales Manager Europa für den Bereich Smart Buildings verantwortlich. Seit Ende 2018 ist Torsten Nolting Mitglied der Geschäftsleitung der Busch-Jaeger Elektro GmbH.

Uwe Laudenklos (52) begann seine Karriere bei ABB 1993 und hatte seitdem verschiedene Management-Funktionen inne. Seit 2011 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung der ABB Stotz-Kontakt GmbH in Heidelberg. 2015 übernahm er die Führung der Business Area Elektrifizierung in Deutschland und verantwortet seit 1. April 2021 die Business Area in den Ländern der Region Nord- und Zentraleuropa.