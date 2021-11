Wechsel im Vorstand des Vdf HLK

Wie wichtig die Verzahnung von Forschung, Lehre und Industrie ist, haben die Gründer des VdF HLK (Verein der Förderer der Forschung im Bereich Heizung-Lüftung-Klimatechnik Stuttgart e.V.) bereits vor fast 40 Jahren erkannt. Seitdem fördert der gemeinnützige Verein die Forschung und den intensiven Wissensaustausch auf dem Gebiet der Gebäudeenergetik, insbesondere in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

Nino Manzi (links, Bühr Gruppe) und Steffen Hild (Geschäftsführer CAT Clean Air Technology GmbH/CAT Group und stv. Vorstandsvorsitzender des ITGA Baden-Württemberg e.V.).

An der Spitze des VdF HLK gibt es im November 2021 nun einen Wechsel: Nach zehn Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit verabschiedet sich Nino Manzi (Bühr Gruppe) als Vorstandsvorsitzender. Sein Nachfolger wird Steffen Hild, Geschäftsführer der CAT Clean Air Technology GmbH / CAT Group und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung Baden-Württemberg e.V. (ITGA).

Innovationskraft ist entscheidend



Die Ziele der Förderarbeit will der neue Vorsitzende konsequent weiterverfolgen und so nahtlos an die Arbeit seines Vorgängers anknüpfen. „Innovationskraft ist eines unserer großen Zukunftsthemen“, erklärt Hild. „Sie wird maßgeblich mitbestimmen, ob wir weltweite Herausforderungen wie den Klimawandel oder die Energiewende erfolgreich meistern, und am Wirtschaftsstandort Deutschland dauerhaft konkurrenzfähig bleiben. Der intensive Austausch zwischen Wissenschaft, Forschung und Unternehmen ist dafür unerlässlich.“

Im Fokus des VdF HLK und seiner über 120 Mitglieder steht ein weiteres hochaktuelles Thema: Durch den gezielten Informationstransfer zwischen Forschungsinstituten, Hochschulen und Unternehmen soll das Berufsfeld rund um die Gebäudeenergetik bekannter gemacht werden. Vor dem Hintergrund der derzeit rasant an Bedeutung gewinnenden Themen Energie und Emissions-Reduzierung sind Fachkräfte aus diesem Bereich gefragt wie nie.