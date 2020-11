Wechsel an der Vertriebsspitze von Hansa Armaturen

Wechsel bei der Hansa Armaturen GmbH: Manfred Stratmann (links) übergab an Thomas Musial (rechts), der als Director Region Central am 15. November 2020 startete.

Zum 15. November 2020 übernahm Thomas Musial als Director Region Central die Leitung der deutschen Vertriebsorganisation der zur Oras-Group gehörenden Hansa Armaturen GmbH.

Thomas Musial wird in seiner Funktion auch für die Niederlande, Belgien und die Schweiz verantwortlich sein. Er löst Manfred Stratmann ab, der seit über 18 Jahren eine feste Größe in der Vertriebsmannschaft war. Er hatte zuletzt als Country Manager Deutschland die Integration in die Oras Group und die Transformation der Vertriebsausrichtung aktiv mitgestaltet.

Manfred Stratmann wird das Unternehmen Anfang 2021 verlassen und in den kommenden Monaten die reibungslose Übergabe an Thomas Musial sicherstellen.

„Manfred Stratmann war in den vergangenen Jahren ein Garant für stabil wachsende Kundenbeziehungen und hat die Geschicke unserer Vertriebsorganisation in die richtigen Bahnen gelenkt. Ich bedanke mich für seinen langen, engagierten Einsatz“, sagt Faris Fattohi, Chief Sales Officer der Oras-Group. Und weiter: „Seinem Nachfolger Thomas Musial wünschen wir einen großartigen Start und eine erfolgreiche Zukunft im Hause Hansa.“

Thomas Musial war vor seinem Eintritt in die Oras Group zunächst bei Hansgrohe in verschiedenen Vertriebsfunktionen verantwortlich, zuletzt als Director Sales für die Regionen Central und Nord. Von 2014 bis 2020 war er Geschäftsführer bei Gira.