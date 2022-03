Webseminar „Alles in sicheren Tüchern – Die Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten von Rauchschürzen und Feuerschutzvorhängen“, das am 31. März 2022 von 15:00 bis 16:00 Uhr von Ihrer tab – Das Fachmedium der TGA-Branche veranstaltet wird, liefert grundlegende Informationen zu den bauordnungsrechtlichen und normativen Anforderungen von Rauchschürzen und Feuerschutzvorhängen.



Freuen Sie sich auf Christoph Kepser, Leiter Marketing und Kommunikation bei der Colt International GmbH und Key Note Speaker, der Ihnen die alle Vorzüge und sämtiche Einsatzmöglichkeiten vorstellen wird.



Zum Schutz von Menschenleben und Sachwerten im Brandfall ist die Rauchfreihaltung in Gebäuden ein wichtiges Kriterium für die Entfluchtung, für Rettungsmaßnahmen sowie für die Brandbekämpfung.



Zusätzlich kann ein Sachwerteschutz für Gebäude, Maschinen und Anlagen sowie gelagerte Materialen und Fertigprodukte gewährleistet werden. Rauchschürzen und Feuerschutzvorhänge sind dabei wichtige Komponenten und gelten als Bauprodukte für den vorbeugenden Brandschutz. Eine Rauchschürze ist eine Teilkomponente einer qualifizierten Rauch- und Wärmeabzugsanlage und gehört in die Kategorie „anlagentechnischer Brandschutz“; ein Feuerschutzvorhang hingegen ist ein Bauprodukt aus der Kategorie „baulicher Brandschutz“.



Melden Sie sich hier direkt an!