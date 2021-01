Webinare zu Stromspeichersystemen

Die Stromspeichersysteme von Fenecon sind Komplettsysteme, bestehend aus Batterie, Wechselrichter und dem Energiemanagementsystem "FEMS". Ob Planer, Installateure, Projektierer in Gewerbe und Industrie oder Energieunternehmen, die Stromspeicher von Fenecon erfreuen sich großer Beliebtheit.

In kostenlosen Webinaren werden verschiedene Zielgruppen und Wissensbedürfnisse angesprochen, damit jeder für seine Projekte Wissen aufbauen und den Einsatz von Stromspeichern optimieren kann.



Die Webinare finden immer an einem Mittwoch zwischen 14:00 und 15:00 Uhr statt.



Zur Terminübersicht aller Webinare und zur Anmeldung gelangen Sie hier: https://www1.fenecon.de/page/schulungen-webinare/

Zu den Webinare im Einzelnen



Die Informationsreihe startet am 20. Januar 2021 mit der Darstellung des Energiemanagement-Systems "FEMS". Es basiert auf der "Open Source"-Plattform "OpenEMS". Mit "FEMS" regelt Fenecon Speichersysteme vom kleinen Heimspeicher bis hin zu Multi-MWh-Containerspeichern. Damit schafft FENECON für seine Installationspartner eine zentrale Plattform für Speicherkunden jedes Anwendungsgebietes. Die Flexibilität und Offenheit des Systems erlaubt jederzeit neue Energiequellen und regelbare Energieverbraucher einzubinden. Seien es weitere PV-Anlagen, Windanlagen, BHKW und andere oder neue Maschinen, Ladeinfrastruktur, Wärmepumpen, oder neue Haustechnik in Büros oder Wohnhäusern.



Am 3. Februar 2021 ist Sektorenkopplung in den Wärmesektor(?) das zentrale Thema. Teilnehmer des Webinars bekommen vermittelt, wie "FEMS" verschiedene Energieansprüche und -angebote regeln und prioriseren kann, automatisch oder durch den Kunden.

Die Einbindung von leistungsfähiger Ladeinfrastruktur für E-Mobilität kombiniert mit einem leistungsfähigen Stromspeicher ohne das bestehende Stromnetz auszubauen ist am 10. Februar 2021 das zentrale Thema.



Am 17. Februar 2021 erhalten Teilnehmer einen Überblick darüber, welche Einsatzmöglichkeiten Gewerbe- und Industriespeicher haben (können).

Am 24. Februar 2021 wird die Fenercon-Commercial-Plattform - speziell für die zuvor betrachteten Einsatzzwecke entwickelt - intensiv beleuchtet. Die Dimensionierung und Installationsmöglichkeiten sind vielfältig.



Die in 2020 mit dem ees Award ausgezeichnete Industrial Plattform wird am 3. März 2021 vorgestellt. Sie wendet sich an Industrie und Energieversorger oder auch DC-Ladeparks, sowie andere energieintensive Verbraucher. In einem 10-Fuß Container wird mit Batterien der Automotive Industrie eine bisher kaum realisierbare Leistungs- & Energiedichte auf kleinstem Raum umgesetzt. Flexibel ausbaubar, modular skalierbar und per Plug&Play anschließbar bietet das System zuverlässig viel Leistung und Energie auch für sehr große Verbrauchs-Szenarien.



Am 10. März 2021 wird gezeigt, wie wirtschaftlich ein Speichersystem überhaupt arbeitet. Dies kann mit dem "WiPo"-Tool, der Wirtschaftlichkeitspotentialanalyse, gemessen und berechnet werden.