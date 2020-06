Webinare von Efficient Energy

Die Efficient Energy GmbH organisiert kostenlose Webinare, die sich vorrangig an Planer, Architekten, Energiemanager, Umweltbeauftragte, Betreiber von Kälteanlagen, Produktionsleiter, Facility Manager, Maschinenbauunternehmen, Reifenhersteller beziehungsweise Kunststoffverarbeitende Unternehmen richten. Im Fokus steht das Thema nachhaltige Kühlung mit dem Kältemittel Wasser – die Technologie, Anwendungsfelder sowie wichtige Hintergrundinformationen. Im Anschluss an die Präsentation besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.

Webinar 1: Wasser als Kältemittel – so machen Sie Ihre industrielle Prozesskühlung zukunftssicher!

Das Webinar findet am 18. Juni 2020 von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt und beleuchtet die Nutzung von Wasser als Kältemittel. In diesem Webinar, das Efficient Energy gemeinsam mit dem Partner Combitherm ausrichtet, wird die klimaneutrale, sichere und nachhaltige Kühlung mit der "Bluezero"-Technologie, die Wasser als Kältemittel nutzbar macht, erläutert. Die Funktionsweise und Vorteile der "eChiller" wird erläutert und ein Ausblick auf die neue Generation, die ab 2021 in die Serienfertigung gehen wird, gegeben. Es werden optimale Einsatzgebiete in der industriellen Prozesskühlung sowie ausgewählte Referenzen namhafter Kunden vorgestellt.

Zur Anmeldung geht es hier: https://attendee.gotowebinar.com/register/8510451303503096077





Webinar 2: Ihre Prozesskühlung in der Kunststoff- und Reifenindustrie – so machen Sie sie effizient und zukunftssicher!

Das Webinar am 23. Juni 2020 findet von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt und wird von Efficient Energy gemeinsam mit dem Partner Kelviplast ausgerichtet. Es wird die klimaneutrale, sichere und nachhaltige Kühlung mit der "Bluezero"-Technologie, die Wasser als Kältemittel nutzbar macht, erläutert. Zudem wird erklärt, warum diese Technologie ideal für Kühlprozesse in der Kunststoff-und Gummiindustrie ist. Darüber hinaus wird es einen kleinen Einblick in die neue Generation "eChiller" mit einer dreifachen Leistung geben, die ab 2021 verfügbar sein wird.

Zur Anmeldung geht es hier: https://attendee.gotowebinar.com/register/4228219650535737360