Webinar zur stillen Kühlung

In einem Webinar informiert Frenger Systemen über das Thema: Was Sie über stille Kühlung unbedingt wissen sollten!

Die Kühlung von Bürogebäuden, Ausstellungsräumen und Logistikhallen rückt immer deutlicher in den Blick vieler Planer und Architekten. Auch für Gebäudebetreiber ist die Schaffung einer angenehmen Raumtemperatur zu einem wichtigen Thema geworden. Genau auf diese Anforderungen ausgerichtet ist das Webinar „Stille Kühlung“ von Frenger Systemen BV.



Das Webinar thematisiert die unterschiedlichen Herausforderungen bei der Kühlung von großen Räumen und Hallen. Dabei wird gezeigt, wie Gewerke wie Kühlung, Lüftung, Akustik und Beleuchtung integral geplant werden können. Das Webinar stellt die unterschiedlichen Systeme zur Kühlung vor und zeigt jeweils deren Vor- und Nachteile. Praktische Lösungen anhand von Anwendungsbeispielen runden das interaktive Seminar ab.

Das Webinar richtet sich vorzugsweise an Architekten, Ingenieure und Planer in der TGA-Branche sowie Mitarbeiter in Hochbauämtern. Auch für Nutzer und Bauherren bietet das Online-Seminar Wissenswertes.

Folgende Termine stehen zur Auswahl:

Dienstag, 12. Mai 2020: 11:00 Uhr

Dienstag, 12. Mai 2020: 17:00 Uhr

Donnerstag, 14. Mai 2020: 10:00 Uhr

Die Teilnahme ist nach Anmeldung unter https://webinaris.co/customer/seminar/10986_was_sie_ueber_stille_kuehlung_unbedingt_wissen_sollten/14359/10986/21955.html?mode=N kostenlos.