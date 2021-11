Webinar zur Kostenberechnung im Bauwesen

Zu den elementaren Herausforderungen bei der Abwicklung von Bauvorhaben gehört die exakte Aussage über die Baukosten schon in einem frühen Planungsstadium. Basis für die Ermittlung der Projektkosten ist die DIN 276, die auch als Grundlage für die Honorarberechnung nach HOAI dient. Fehlende, falsche oder unbedachte Kostenermittlungen können dabei schnell zu wirtschaftlichen Konsequenzen führen.

Theorie wird mit Praxisbeispielen veranschaulicht



Das Live-Web-Seminar „DIN 276 – Kosten und Kostenberechnung im Bauwesen“ des Weiterbildungsanbieters BPM BauProjektManagement am 9. Dezember 2021 vermittelt auf Basis der aktuellen Fassung der DIN 276 die Anforderungen an die Kostenplanung und die Leistungsinhalte der Kostenermittlung. Berücksichtigt werden dabei die unterschiedlichen Anforderungen an die Kostenplanung für Neubauten, Umbauten und Modernisierungen nach DIN 276. Praxisbeispiele zeigen zudem auf, wie die Norm sicher und korrekt angewendet wird und kostenverursachende Fehler vermieden werden.

Weitere Termine 2022



Als Referent konnte ein erfahrender Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht gewonnen werden, der die Fallstricke der Norm kennt. Er geht unter anderem auf die Änderungen in der Neufassung der DIN 276 vom Dezember 2018 sowie die Rollen der DIN 18205 Bedarfsplanung im Bauwesen und der DIN 18960 Nutzungskosten im Hochbau in Bezug auf die Kostenplanung ein. Weitere Informationen zu den Inhalten, Preisen sowie weitere Termine stehen auf der Website des Anbieters.