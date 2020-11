Webinar zu Speichertechnologien aus Deutschland

Bis 2030 wird der europäische Anteil an der globalen Batteriefertigung nach aktuellen Prognosen von derzeit rund 6 % auf 16 bis 25 % anwachsen.

ees Europe und VDMA informieren am 1. Dezember 2020

Die Energieversorgung in Deutschland und Europa befindet sich mehr denn je im Wandel. Mit dem zunehmenden Erfolg erneuerbarer Energien gerät auch ein weiterer Technologiezweig ins Blickfeld: Energiespeichertechnologien und vor allem Batteriespeicher werden im Zuge der Energiewende immer wichtiger. Diese Entwicklung ist auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland von Bedeutung, denn in der Batterieproduktion können hierzulande künftig tausende Arbeitsplätze entstehen. Die ees Europe, Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) veranstalten am 1. Dezember 2020 ein Webinar zum Thema.

Dem Thema Energiespeicher kommt in der Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland und Europa in den nächsten Jahren eine entscheidende Rolle zu. Die Fachmesse ees Europe bildet die gesamte Wertschöpfungskette der Speicherbranche ab und ist eine zentrale Anlaufstelle rund um die Themenbereiche Energiespeichersysteme, Batterien sowie grüner Wasserstoff. Für die Ausrüster der Speicherbranche bietet die ees Europe auf der Messe München 2021 einen eigenen Ausstellungsbereich und somit eine ideale Gelegenheit in Austausch mit den führenden Batterieherstellern zu treten. Zudem unterstützt die ees Europe über ein eigenes Stellenportal Unternehmen aus der Speicherbranche bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Bis zum Messestart im Juni 2021 sind zusätzlich zahlreiche digitale Angebote geplant.

Die ees Europe sowie die Parallelmessen Intersolar Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe finden vom 9. bis 11. Juni 2021 im Rahmen der Innovationsplattform The smarter E Europe auf der Messe München statt.



Am 1. Dezember 2020 findet unter dem Titel „Speichertechnologien 'Made in Germany' – Batterieproduktion, Brennstoffzelle und Elektrolyse“ ein gemeinsames Webinar mit dem VDMA zum Thema statt. Weitere Informationen und die Anmeldung zum Webinar finden Sie hier.