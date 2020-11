Webinar zu „Ökodesign-Anforderungen an Motoren und Drehzahlregelungen“

Bisher müssen Maschinen- und Anlagenbauer bei der umweltgerechten Gestaltung von Elektromotoren und Antrieben die Verordnung EG 640/2009 berücksichtigen. Diese hat durch die Verordnung (EU) 2019/1781 „Ökodesign-Anforderungen an Motoren und Drehzahlregelungen“ ein umfangreiches Update erfahren und tritt zum 1. Juli 2021 in Kraft. Die Änderungen haben unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Planung und Auslegung von Antrieben, weshalb sich jeder Maschinen- und Anlagenbauer mit ihnen vertraut machen sollte. Gelegenheit dazu bietet das kostenlose Webinar „Update der ErP-Ökodesign-Verordnung (EG) 640/2009“ des Energiemanagementunternehmens Eaton am 17. November 2020. In ihm werden sowohl die wesentlichen Inhalte der neuen Verordnung erklärt als auch die für Planer von Antriebssystemen und Schaltanlagen wichtigen Auswirkungen beschrieben.

Mit der neuen Verordnung wird der Einsatz von IE3- und IE4-Motoren konkret: In zwei Schritten – zum 1. Juli 2021 und zum 1. Juli 2023 – wird in bestimmten Bereichen der Einsatz von IE3- bzw. IE4-Motoren verbindlich gefordert. Zudem werden auch erstmals Drehzahlregelungen miteinbezogen. Der Einsatz von IE3- und IE4-Motoren hat wiederum direkte Auswirkungen auf Schutz- und Steuerungsgeräte. Gleichzeitig bedeutet die Integration von hoch-effizienten Motoren nicht automatisch eine optimale Energieeffizienz. Welche Neuerungen mit dem Update der Verordnung EG 640/2009 verbunden sind und was zukünftig bei der Konzeption eines effizienten Antriebssystems zu beachten ist, erläutert Bernhard Teepe, Training Manager Industrial Controls & Protection Division bei Eaton, in dem 75-minütigen Webinar.

Das Webinar findet am 17. November 2020 von 10:00 bis 11:15 Uhr statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis zum Start des Webinars möglich. Auch für Interessenten, die nicht live teilnehmen können, lohnt sich die Anmeldung: Registrierte Teilnehmer erhalten nach dem Webinar Zugang zu einer Aufzeichnung der Veranstaltung.

Unter diesem Link können Sie sich zum Webinar anmelden.

Zu dem Thema hat Eaton auch ein Whitepaper erstellt, das unter www.eaton.com/erp kostenlos heruntergeladen werden kann.