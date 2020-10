Web-Seminar: Klimaanlagen am 27. Oktober 2020

Insbesondere durch die Ereignisse der letzten Monate ist die hygienische Aufbereitung der Raumluft zu einem wichtigen Thema geworden. Im privaten Zuhause aber noch mehr in öffentlichen Einrichtungen wird das Thema Raumluftqualität groß geschrieben. Darauf müssen auch die Anbieter von Klimasystemen reagieren.

Rüdiger Geier, Verkaufsingenieur bei Panasonic Heating & Cooling Solutions Deutschland, erläutert am 27. Oktober 2020 von 14:00 bis 15:00 Uhr, wie Klimatisierung und gleichzeitige Luftreinigung ohne unangenehme Gerüche oder trockene Luft funktioniert. Er zeigt wie sich Panasonic die Prinzipien der Natur zunutze macht und mit der Luftreinigungstechnologie "nanoeX" für ein optimales, hygienisches und natürliches Raumklima sorgt. Die "NanoeX"-Technologie basiert auf elektrostatisch zerstäubten Nanowassertröpfchen, in die eine große Anzahl von Hydroxylradikale eingekapselt sind. Hydroxylradikale kommen auch in der Natur vor und spielen eine wichtige Rolle beim Abbau von Luftverunreinigungen in der Atmosphäre. Auch in Innenräumen können Hydroxylradikale das Wachstum verschiedener Schadstoffe wie Allergene, Bakterien, Viren und Schimmelsporen in der Luft und auf Oberflächen hemmen und Gerüche abbauen. Die Wirksamkeit der "nanoeX"-Technologie wurde von internationalen Drittlaboratorien in verschiedenen Ländern unabhängig verifiziert und getestet.

Die Teilnahme an diesem Web-Seminar ist kostenlos.

Zur Anmeldung geht es hier.