Waterkotte eröffnet neues Schulungscenter in Baden-Württemberg

Waterkotte hat ein neues Service- und Schulungscenter in Holzgerlingen bei Stuttgart eröffnet. Mit dem neuen Standort baut der Wärmepumpen-Spezialist seine regionale Präsenz in Deutschland weiter aus, um Fachpartner vor Ort schneller und direkter zu unterstützen. Gleichzeitig geht auch ein neues, vierköpfiges Serviceteam für Baden-Württemberg an den Start, das zeitnah erweitert werden soll. Das Center verfügt über Schulungsräumlichkeiten und einen Showroom, in dem verschiedene Wärme-pumpen-Lösungen im Betrieb gezeigt werden können. Bis zu 30 Veranstaltungs-termine sind für 2022 noch geplant, darunter mehrere Kompetenzforen für Planer.

Bild: Waterkotte/Jochen Krings Vertriebsleiter Marcell Jansen-Wallraven betonte bei der Eröffnung die strategische Bedeutung des neuen Centers im Herzen von Baden-Württemberg als drittgrößtem Markt für Wärmepumpen in Deutschland. Bild: Waterkotte/Jochen Krings

Der neue Standort ist Teil einer Strategie, mit der das Unternehmen im Zuge des Wachstums seine regionale Struktur deutlich ausbaut. Neben der Zentrale in Herne ist der Hersteller derzeit mit den regionalen Centern Osnabrück, Stuttgart und dem 2021 eröffneten Center München vertreten. Bis 2023 sollen Berlin und Hamburg als weitere Service- und Schulungsstandorte hinzukommen.