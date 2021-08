Warema weiht Logistik- und Produktionszentrum in Wertheim-Bettingen ein

Das neue Logistik- und Produktionszentrum von Warema in in Wertheim-Bettingen ...

Mehr Fläche, optimale Anbindung und ein Fokus auf Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit: Mit seinem neuen Logistik- und Produktionszentrum in Wertheim-Bettingen, das am Freitag, 23. Juli 2021 eingeweiht wurde, trägt der Marktheidenfelder Sonnenschutzhersteller Warema dem gestiegenen Kapazitätsbedarf sowie dem konstanten Unternehmenswachstum Rechnung. Zudem sorgt der neue Standort am Almosenberg für rund 300 zusätzliche Arbeitsstellen.

Mit dem Neubau, der eine Grundstücksfläche von 63.500 m2 umfasst, verbindet das Unternehmen die strategisch günstige Autobahnnähe für optimierte Lieferzeiten mit dem zusätzlichen Bedarf an Produktionsflächen. So wurde die Gebäudenutzfläche von über 31.000 m2 in die Bereiche Versand und Produktion aufgeteilt. Mit ca. 19.100 m2 nimmt die Logistik den Großteil der Fläche ein und bietet mit 34 Dockingstationen und 48 LKW-Stellplätzen beste Voraussetzungen für die Versandabwicklung. Auf der restlichen Fläche von 11.000 m2 wurde zusätzlicher Raum für die Produktion in den Bereichen mechanische Metallbearbeitung und Pulverbeschichtung geschaffen.

Umweltschutz und Energieeffizienz nach neuestem Standard

Von Beginn an wurden Nachhaltigkeit und größtmögliche Umweltverträglichkeit bei der Planung des Standorts berücksichtigt. So wurde eine ökologische Baubegleitung beauftragt, um passende Ausgleichsflächen für seltene Pflanzen und Tiere sicherzustellen. Ein Hauptaugenmerk beim Bauvorhaben wurde auf das Gebäude an sich gelegt: Die gesamte Außenhülle wurde auf dem Stand eines KfW-Effizienzhauses 55 gebaut. Zudem sorgen rund 2.000 PV-Module auf dem Dach dafür, dass der Strombedarf eines normalen Werktages zu 80 % gedeckt ist. Lüftungsanlagen und Druckluftkompressoren mit Wärmerückgewinnung sowie ein Blockheizkraftwerk für Prozessstrom und Prozesswärme sparen zusätzlich Energie ein.

Digitale Transformation zentraler Aspekt bei der Arbeitsgestaltung

Die Optimierung der Arbeitsprozesse war bei der Planung ebenfalls ein wichtiger Punkt. Neben einer größtmöglichen Reduktion von manuellen Logistiktätigkeiten sorgen u.a. zwölf fahrerlose Transportsysteme mittels Laser- und Magnetnavigation für eine zunehmende Digitalisierung der Arbeitsschritte. Auch in der Produktion wurden durch Softwareeinführung, ergonomische Konzepte, der Verknüpfung von Arbeitsabfolgen und modernster Anlagentechnik maßgebliche Bereiche automatisiert und digitalisiert.

„Für uns ist der Standort Wertheim-Bettingen die ideale Lösung: Hier können wir unseren erhöhten Kapazitätsbedarf sowohl im Versand als auch in der Produktion abbilden und reagieren damit auch auf die gestiegenen Ansprüche von unseren Partnern und Kunden“, erläutert Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende von Warema, den Nutzen des neuen Standorts.