Wago-Hub als digitale Eventplattform

„Kundenorientierung ist unser oberstes Credo. Digitale Formate spielen dabei eine wichtige Rolle, um individuell und zielgruppengerecht zu informieren und zu kommunizieren. Mit dem WAGO Hub haben wir eine neue digitale Heimat für eigene Eventformate, interaktive Kommunikation und Präsentationen geschaffen – für ein noch besseres Kundenerlebnis“, so Christian Sallach, CMO & CDO der Wago-Gruppe.

Unter dem Motto „Open for your digital future“ findet die erste digitale Liveveranstaltung auf der neuen Plattform statt. Vom 17. bis 19. November 2020 gibt es im Rahmen der „Wago Live SPS“ exklusive Livegesprächsrunden und Vorträge, welche sich rund um branchenrelevante und inspirierende Themen drehen. Nach einer kostenlosen Registrierung können die Teilnehmer Produkte und Lösungen für individuelle Anforderungen kennenlernen und aktiv an spannenden Liveformaten wie Expertenvorträgen und Tutorials teilhaben. In rund 20 Programmpunkten werden die Highlights aus der Automation, Interface Electronic und Verbindungstechnik erlebbar gemacht. Währenddessen und im Anschluss daran gibt es zudem die Möglichkeit, über Livechats und Diskussionsrunden direkt mit den jeweiligen Experten zu sprechen und sich persönlich beraten zu lassen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der ,Wago Live SPS‘ den Auftakt einer umfassenden Veranstaltungsreihe auf dem ,Wago Hub‘ anbieten können. Künftig werden wir über das ganze Jahr hinweg digitale Liveevents zu relevanten Themen veranstalten und die Plattform weiter ausbauen“, so Sven Hohorst, CEO von Wago.