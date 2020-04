Wagner Solar legt Standorte zusammen

Die neue Firmenzentrale der bisher in Cölbe und Kirchhain ansässigen Solarfirma wächst zügig. Wagner Solar erweitert den Standort in Kirchhain um 600 m² Bürofläche inkl. Schulungsraum und 3.000 m² Hallenfläche für Produktion und Logistik. Die Aktivitäten in Cölbe ziehen Ende 2020 nach Kirchhain um. Das für diese Woche geplante Richtfest in Kirchhain wird wegen der aktuellen Corona-Erkrankungsgefahr nicht stattfinden, was der Freude am Baufortschritt allerdings keinen Abbruch tut.

Künftig arbeiten die rund 75 Mitarbeiter gemeinsam am ausgebauten Kirchhainer Standort. „Das Zusammenlegen der Werke ermöglicht es uns, schon allein durch die effizienteren Arbeitsprozesse und beispielsweise den Wegfall des Werksverkehrs mehr zu leisten“, so Andreas Knoch von der Geschäftsleitung, „Darüber hinaus bieten die neuen Gebäude und der Standort selbst weitere Wachstumsreserven“.

Udo Geisel, Leiter der Produktion, betont, dass Wagner Solar dann Sonnenkollektoren und Solar-Montagesysteme unter einem Dach fertigt sowie Solar-Komponenten aller Art bevorratet und an seine Kunden versendet. „Damit bekennt sich Wagner Solar klar zum Standort in der Mitte Deutschlands nicht nur für Vertrieb und Entwicklung, sondern auch für die Produktion.“ Die Bauherren dankten Architekt, Projektsteuerer und dem beauftragten Bauunternehmen für Ihren Einsatz auch in schwierigen Zeiten.

In guter alter Tradition nutzt Wagner Solar, seit mehr als 40 Jahren im Bereich der Erneuerbaren Energien tätig, die Kraft der Sonne mittels Photovoltaik- und Solarthermieanlage sowie eine moderne Hackschnitzelheizung. Die zusätzlichen Büroflächen werden mit einer Sole-/Wasser-Wärmepumpe beheizt, die die neu ins Produktprogramm aufgenommenen "Solink"-PVT-Kollektoren als Wärme- und Stromquelle nutzt. Die Mitarbeiter können künftig kostenfrei Ladesäulen für Elektroautos und E-Bikes für den Weg von und zur Arbeit nutzen.