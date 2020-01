Wärmetauscherhersteller stärkt Marktpräsenz in Deutschland

Der polnische Wärmetauscher-Hersteller Secespol (www.secespol.com) ist seit rund 30 Jahren auf internationalen Märkten tätig und seit etwa zehn Jahren auf dem deutschen Markt vertreten. Die Produktpalette umfasst Rohrbündelwärmetauscher sowie gelötete und geschraubte Plattenwärmetauscher für die Heiz-, Klima- und Kältetechnik. Zudem werden auch Spezialwärmetauscher für die Mineralöl-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie die Wärmeerzeugung und Energetik hergestellt.

Schon zum 1. Juli 2019 wechselte bei Secespol Deutschland die Geschäftsführung. Christian Huhn (49) löste als Geschäftsführer am Firmensitz in Essen Peter Ciezkowski ab, der sich neuen Herausforderungen stellte. Christian Huhn verantwortet die Sales-, Strategie-, Marketing sowie operativen Aktivitäten und ist für die strategische Neuausrichtung in Deutschland zuständig. Das Unternehmen Secespol verfolgt für die nächsten Jahre eine konsequente Wachstumsstrategie.

Christian Huhn startete seine berufliche Laufbahn nach einer kältetechnischen und betriebswirtschaftlichen Ausbildung 1998 beim französischen Unternehmen Ciat und begann als Vertriebsleiter Nord bei der deutschen Tochter. Später übernahm er unterschiedliche Management Positionen innerhalb der Ciat Group im weltweiten Vertrieb am Hauptsitz im französischen Culoz. Danach folgten Führungspositionen im Management und Senior Management bei Unternehmen der Branche.

Verstärkung im Vertrieb

Seit dem 1. November 2019 ist Taoufik Soufidi neuer Vertriebsingenieur Süddeutschland der SecespolDeutschland GmbH. Taoufik Soufidi absolvierte ein Studium mit Masterabschluss an der Polytechnique de l'Université de Nantes (Polytech Nantes) in thermischer Wissenschaft und Energie mit Fachrichtung Kälte- und Klimatechnik. Nach dem Studium arbeitete Soufidi zwölf Jahre im technischen Vertrieb bei dem Wärmetauscher-Hersteller Güntner GmbH & Co. KG. Er verfügt über umfangreiche Anwendungskenntnisse in der Gewerbe- und Industriekälte sowie in den Bereichen Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HLK), Energie- und Prozesskühlung. Zuletzt war er bei der Kraftanlagen München GmbH tätig, wo er u.a. am Kernfusionsreaktor ITER-Projekt als Leiter HLK teilgenommen hat.