Vorstandswechsel im vedec

Tobias Dworschak ist neuer Vorsitzender des Vorstandes beim Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec). Die Mitgliederversammlung hat ihn am 2. August 2021 einstimmig in dieses Amt gewählt. Damit folgt er auf Norbert Krug, der sich nach knapp 30 Jahren an der Verbandsspitze in den Ruhestand zurückgezogen hat. Norbert Krug gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Verbandes und hat die Arbeit maßgeblich geprägt.

Tobias Dworschak hat seit Anfang 2018 hauptamtlich die Geschäfte des vedec geführt. Der 42-jährige Rechtsanwalt bedankte sich bei den Mitgliedern für die Wahl und sagte: „Ich verstehe meine Wahl auch als Ansporn, den beschrittenen Weg fortzusetzen. Es ist mein fester Vorsatz, mich gerade in dieser energie- und klimapolitisch so wichtigen Zeit voll für unsere vielfältige und innovative Branche einzusetzen. Ich freue mich darauf, dies gemeinsam mit unseren Mitgliedern zu tun.“

Ebenfalls neu im Vorstand des vedec sind Dr. Sarah Debor und Gerrit Müller-Rüster.

Dr. Sarah Debor ist als Abteilungsleiterin bei der Naturstrom AG für die Projekt- und Geschäftsentwicklung im Bereich dezentrale Energieversorgung zuständig. „Sinnvoll eingebettete dezentrale Energieversorgungslösungen im urbanen Raum sind elementare Eckpfeiler eines zukunftsfähigen Energiesystems. Die Entwicklung solch einer nachhaltigen Energieversorgung - die Sektoren miteinander koppelt und Menschen vor Ort an der Energiewende teilhaben lässt - braucht viel Unternehmer(innen)tum. Ich freue mich, die Grundlagen dafür nun auch auf Verbandsebene gemeinsam mit anderen vorantreiben zu können.“

Rechtsanwalt Gerrit Müller-Rüster ist seit 2017 im juristischen Beirat des vedec aktiv. Als Prokurist der Treurat und Partner Unternehmensberatungsgesellschaft mbH verfügt er über langjährige Erfahrung in der Beratung von Wärmeversorgungskonzepten im ländlichen Raum. Herr Müller-Rüster begründet sein Engagement im Vorstand des vedec: „Energiedienstleistungen sind Schlüssel für die Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Quartieren. Ich freue mich, an smarten Lösungen mitzuwirken, die Rahmenbedingungen für die EDL ökonomisch, sozial und ökologisch zu gestalten.“

Frau Prof. Dr. Sylvia Schädlich wurde in ihrem Amt bestätigt und komplettiert den jetzt vierköpfigen Vorstand des Vedec.