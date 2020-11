Virtuelles Event „Fresh World“

Am 18. November 2020 präsentiert ebm-papst die virtuelle Veranstaltung „Fresh World“ für die Kälte- und Lüftungstechnik. Marc Wallert - Autor, Redner und Trainer für Resilienz – startet mit der Keynote „Stark durch Krisen“. Danach gliedert sich das Event in vier Teile: Live-Vorträge zu Technik- und Produktwelten, „Virtual Experience“, „Expertentalks“ und „Networking“. Das Event findet von 09:00 bis 13:00 Uhr in deutscher Sprache und von 14:00 bis 18:00 Uhr in englischer Sprache statt.

Im ersten Bereich „Technik- und Produktwelten“ bekommen die Besucher Ventilatoren von ebm-papst für die Kälte- und Lüftungstechnik von den jeweiligen Experten live präsentiert:

Patrick Stern, Product & Market Manager, stellt die Axialventilatorenbaureihe „AxiEco“ vor, die für Anwendungen mit besonders hohem Gegendruck entwickelt worden ist wie z. B. für den Einsatz in Verdampfern und Wärmepumpen. Nun wird diese Baureihe um die „AxiEco Perform“-Ventilatoren mit einem Gehäuse aus Verbundwerkstoff erweitert und zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Andreas Gerlinger, Sales Manager Refrigeration, zeigt die Axialventilatoren „AxiBlade“ für klima- und kältetechnische Anwendungen. Diese können wahlweise mit oder ohne Nachleitrad eingesetzt werden und ermöglichen somit dem Anwender maximale Flexibilität, um den Ventilator im typischen Arbeitsbereich möglichst nah am Optimum zu betreiben.

Nikolai Lukin, Team Leader Residential Ventilation, fasst die Vorteile der „RadiCal“-Ventilatoren im Spiralgehäuse zusammen, die vor allem für zentrale Lüftungsgeräte von Ein- und Mehrfamilienhäuser aber auch für industrielle Anwendungen entwickelt worden sind. Diese All-in-One-Lösung aus einer Hand besteht aus Laufrad, EC-Motor mit integrierter Steuerelektronik und Spiralgehäuse und ist hinsichtlich Effizienz und Akustik optimal aufeinander abgestimmt.

Ein weiterer Baustein ist die „Virtual Experience“. In dieser ermöglicht die „Product Hall“ den Besuchern, nnovationen sowie branchenrelevante Produktlösungen zu entdecken und Praxistipps direkt von Experten zu erhalten. Im „GreenIntelligence Room“ geht es um die Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Bei den „Expertentalks“ wiederum erhalten die Teilnehmer neue Perspektiven und Impulse zu aktuellen Themen wie brennbare Kältemittel und Luftreiniger. Abschließend können sich alle Teilnehmer im Bereich „Networking“ in persönlichen Video-Chats zu verschiedenen Themen der Branche austauschen sowie konkrete Fragen zu den ebm-papst Produkten stellen.

Die Teilnahme am virtuellen Event „Fresh World“ ist kostenlos, die Anmeldung unter www.ebmpapst.com/freshworld möglich.