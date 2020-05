Virtueller Schnuppertag an der TH Rosenheim

Die Technische Hochschule Rosenheim bietet am 3. Juni 2020 einen virtuellen Schnuppertag an.

Vom innovativen Holz- und Leichtbau über die energieeffiziente Optimierung der Gebäudehülle bis zur Verwendung erneuerbarer Energien – die technischen Studiengänge der TH Rosenheim bieten neue Perspektiven rund um die Themen Holz, Bau, Fassade, Energietechnik und klimafreundliche Energiegewinnung.

Am virtuellen Schnuppertag am 3. Juni 2020 von 15:00 bis 19:00 Uhr können sich Interessierte u.a. zu diesen Studiengängen informieren und sich ganz einfach und bequem von zu Hause aus in einen digitalen Messeraum einloggen, die Hochschule via Videos kennenlernen, mit der Studienberatung, Professoren, Mitarbeiter aller Fakultäten und Studenten chatten. Zusätzlich können Informationen an einem zentralen Ort heruntergeladen werden. Darüber hinaus werden Vorträge über alle Bachelor-, Master- und berufsbegleitenden Studiengänge angeboten und Online-Vorlesungen geöffnet.

Die Teilnahme am virtuellen Schnuppertag funktioniert mit jedem Computer, Notebook oder Tablet unabhängig vom Betriebssystem und in jedem Browser. Auch eine Teilnahme mit dem Smartphone ist möglich. Die Anmeldung ist ganz einfach und kostenlos: www.th-rosenheim.de/virtueller-schnuppertag.html

Neuer Studiengang Ingenieurpädagogik

Beim virtuellen Schnuppertag der TH Rosenheim kann man sich auch über den neuen Bachelorstudiengang Ingenieurpädagogik mit Fachrichtung Bautechnik informieren. Dieser wird erstmals im Wintersemester 2020/21 angeboten. Mit dem Wissen aus Bauingenieurwesen, Innenausbau, Berufspädagogik und Psychologie können Absolventen später sowohl an Berufsschulen unterrichten als auch im Baugewerbe tätig werden. Als Nebenfach ist u.a. Holztechnik möglich, was in dieser Kombination mit Bautechnik in Deutschland einzigartig ist, wie die TH Rosenheim betont.