Vierte Ausgabe der Eurovent 4/23-2022 veröffentlicht

Bild: Camfil Bild: Camfil

Behörden, Industrie und Unternehmen benötigen Informationen und Handlungsempfehlungen zu diesem Thema, die durch die Richtlinie Eurovent 4/23 geliefert werden. Diese richtet sich an alle HLK-Fachleute, insbesondere an Planer, Gebäudemanager und Hersteller von Geräten, die Luftfilter enthalten. Die Richtlinie führt theoretische und praktische Aspekte der Gestaltung der Raumluftqualität in Bezug auf die Luftfiltration in Räumen zusammen, die von mechanischen Lüftungssystemen versorgt werden.

„Mit diesen aktualisierten Richtlinien, die mit den neuesten WHO-Luftqualitätsleitlinien übereinstimmen, können wir die Industrie dabei unterstützen, die Herausforderungen in Bezug auf den Schutz der Menschen, die Luftqualität in Innenräumen und den Energieverbrauch zu bewältigen“, erklärt Tobias Zimmer, VP of Global Product Management and International Standards von Camfil. Der Luftfilterhersteller begrüßt die neue Ausgabe der Richtlinien.