Vier Fachkonferenzen zur „Smarter E Europe“

Wie sieht die Stromversorgung von morgen aus? Welche Technologietrends beschäftigen die Branche? Und welche neuen Geschäftsmodelle verändern die Energiewirtschaft? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus der vier Konferenzen, zu denen Europas größte energiewirtschaftliche Plattform The smarter E Europe am 10. und 11. Mai 2022 einlädt. Mit nur einem Ticket können Interessierte die Intersolar Europe Conference, ees Europe Conference, Power2Drive Europe Conference und EM-Power Europe Conference besuchen, sich über Energielösungen von morgen informieren und mit wichtigen Akteuren der Branche austauschen. Das Konferenzprogramm kann auf der Internetseite der Messen abgerufen werden.

Bild: Solar Promotion Interessierte können mit einem Ticket an allen vier Konferenzen teilnehmen. Bild: Solar Promotion

Auf der Intersolar Europe Conference stehen in diesem Jahr u.a. die Rolle der Solarenergie in der Energiewende und die wichtigen Solarmärkte des Kontinents im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz sind PV-Kraftwerke und -Großanlagen, insbesondere mit Bezug auf Agri-PV (gleichzeitige Flächennutzung für die Landwirtschaft und die Stromproduktion via PV-Anlagen), Floating PV (schwimmende PV-Anlagen) und gebäudeintegrierte PV (BIPV).

Die ees Europe Conference informiert über wichtige Markt- und Technologietrends für Speicher, insbesondere für Batteriespeicher und grünen Wasserstoff. Aufgegriffen werden unterschiedliche Themenbereiche – von Absatzmärkten, Finanzierung, Geschäftsmodellen, Produktionstechnologien bis hin zu Sicherheitsaspekten. Die Power2Drive Europe Conference zeigt Best Practices für Ladeinfrastruktur-Förderprojekte, neue Lösungen, mit denen sich Elektrofahrzeuge in bestehende Stromnetze integrieren lassen, und Möglichkeiten, wie Versorgungsunternehmen vom Lademanagement profitieren. Erfolgreiche Geschäftsmodelle wie Mobility-as-a-Service und neue Ansätze wie intelligente Ladelösungen und Vehicle-to-grid-Technologien sind weitere Themen der Konferenz.

Auf der EM-Power Europe Conference schließlich dreht sich alles um Smart-Grid-Lösungen, intelligente Gebäude und Quartiere sowie digitale Geschäftsmodelle für Stadtwerke und Energieversorger. Die Experten beleuchten neben vielen anderen Themen, wie sich kleine Solaranlagen, Heimspeicher oder Elektrofahrzeuge ins Stromnetz integrieren lassen oder Stromnetze digital weiterentwickelt werden können. In der Session „Flexibilitäts- und Regelenergiemärkte“ geht es u.a. darum, dass neue Plattformlösungen, die die Anpassung für Verteil- und Übertragungsnetze regeln, für aktive Verbraucher und Energiegemeinschaften zur Grundlage für die Energiewende werden.