Verstärkung im Vorstand des Sonnenhaus-Institut e.V.

Nach etwas über zwölf Monaten Corona-Pandemie veranstaltete das Sonnenhaus-Institut e.V. am 26. März 2021 seine Jahreshauptversammlung mit Neuwahl der Vorstandschaft zum ersten Mal im online-Modus bei ebenso harmonischem wie reibungslosem Verlauf.

Während sich bei den Führungspositionen mit Architekt und Gründungmitglied Dipl.-Ing. (FH) Georg Dasch aus Straubing (Erster Vorsitzender) und Rainer Körner aus Heilbronn (Fachwirt aus der Baubranche, Heilbronn) sowie Schatzmeister Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld (Freiberg in Sachsen) und Architekt Dipl.-Ing. (FH) Bernd Kerscher aus Freising (Schriftführer) keine Änderungen ergaben, wurde der Vorstand bei der Neuwahl um zwei neue Beisitzer mit wertvoller Expertise erweitert.

Dipl.-Ing. Jörg Linnig vom Ingenieurbüro Eukon in Krefeld ist langjähriges Mitglied und möchte seine aktive Rolle als Verfechter des Sonnenhaus-Konzeptes im Norden der Republik als Vorstandsmitglied noch intensivieren. Bei seiner Vorstellung unterstrich Jörg Linnig seine guten Kontakte zu BAFA, VDI und insbesondere dem Passivhaus-Institut, wo er seit längerem bereits im Vorstand mitarbeitet.

Zweiter Beisitzer ist Dipl.-Ing. Thomas Hövel, der auf 15 Jahre Erfahrung in der Industrie mit dem Kernthema Thermodynamik (u.a. bei der Wasserstoff-Motorenentwicklung von BMW und Alstom Kraftwerkstechnik in der Schweiz) zurückblickt. Seit einigen Jahren ist Thomas Hövel nun mit seinem eigenen Ingenieurbüro Exergenion in Prien am Chiemsee ansässig und beschäftigt sich mit regenerativer Energieversorgung und -beratung von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Thomas Hövel sieht den Trend zu größeren Mehrfamilien-Sonnenhäusern als wichtiges Fundament für die Zukunft. Erklärterweise möchte er das wertvolle Know-how weiterentwickeln, das Gründungmitglied Wolfgang Hilz über lange Jahre für den Verein aufgebaut hat.

Vorsitzender Georg Dasch freute sich über diesen Zuwachs an Fachkompetenz. Wahlleiter Thomas Hartmann (Hartmann Energietechnik in Rottenburg) betonte, während in anderen Vereinen die Vorstände unter Kandidatenmangel leiden, könne sich das Sonnenhaus-Institut e.V. durchaus glücklich schätzen.