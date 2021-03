Verstärkung für Empur

Empur geht mit zwei neuen Regionalvertriebsleitern an den Start:

Marco Nagel begann seine Tätigkeit für die EM-Gruppe im Juni 2020, als er Niederlassungsleiter der EM-plan in Chemnitz wurde. Seit Anfang Februar 2021 verantwortet der studierte Betriebswirt die Funktion des Regionalvertriebsleiters Ost. Marco Nagel war Niederlassungsleiter der thyssenkrupp Schulte GmbH in Berlin, bevor er 13 Jahre lang Niederlassungsleiter des Buderus-Standorts in Leipzig wurde. Nach einer kurzen Station bei Pietsch Haustechnik, wechselte er zu Empur. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung in der SHK-Branche verfügt Nagel über fundierte Fach- und Marktkenntnisse und ein exzellentes Netzwerk.



Seit Anfang Februar 2021 ist Michael Schmiedel neuer Regionalvertriebsleiter West bei Empur. Michael Schmiedel studierte Verfahrenstechnik mit dem Schwerpunkt Wärme, Kälte, Klimatechnik. Nach dem Studium startete er als Projektleiter und Vertriebsingenieur in der SHK-Branche, die er seitdem nicht mehr verlassen hat. Er stieg in den elterlichen SHK-Betrieb ein, wo er die kaufmännische Leitung übernahm und die Sparte Lüftungstechnik etablierte. Bevor er zu Empur wechselte, war er als Vertriebs- und Abteilungsleiter bei mehreren namhaften Unternehmen tätig.



Unabhängig von der strategischen Ausrichtung der einzelnen Regionen, verbindet Marco Nagel und Michael Schmiedel eine gemeinsame Aufgabe. Es gilt die gelebte Nähe zum Kunden, die in einem inhabergeführten Unternehmen selbstverständlich ist, weiter zu pflegen und sie gleichzeitig an sich ändernde Kommunikationsgewohnheiten anzupassen. Zudem wollen beide die bewährten Strukturen im Vertrieb stärken und gleichzeitig offen sein für Wandel und Neuerungen im Markt. „Beobachten, wie sich das Geschäft verändert, Chancen sehen und Strategien entwickeln, um vorbereitet zu sein“, so beschreiben die beiden neuen Regionalvertriebsleiter ihr Aufgabengebiet.