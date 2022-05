Bild: VdS Bild: VdS

Eine Gesamtsicht auf die für den Mittelstand verfügbaren Standards bietet die VdS-Fachtagung „Cyber-Security in der Praxis“, die am 11. August 2022 in Köln stattfindet und alternativ auch als Livestream buchbar ist. Neben einer Einführung in die systematische Cyber-Security in Klein- und Kleinstunternehmen auf Basis der neu entwickelten Richtlinien VdS 10005 steht ein Erfahrungsbericht von der Implementierung der Richtlinien VdS 10000 auf der Agenda, die mittelständischen Unternehmen bereits ein sehr hohes Maß an Informationssicherheit bietet.

Ergänzt wird diese unternehmerische Innensicht durch Vorträge, die aus der Perspektive eines Auditors sowie eines Beraters die Herausforderungen und Stolpersteine im Implementierungs- und Zertifizierungsprozess beleuchten. Einen Überblick über die Gesamtsituation im Bereich Cyber-Security verspricht der Lagebericht der „Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) NRW“.



Abgerundet wird die Fachtagung durch aktuelle Ansätze, die Mindestanforderungen an die Cyber-Sicherheit für Systeme und Komponenten der Brandschutz- und Sicherheitstechnik beschreiben. Denn durch die Vernetzung technologischer Komponenten entstehen neue Gefährdungen, die in den Richtlinien VdS 3836 ausführlich behandelt werden.