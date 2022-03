VDMA unterstützt diese Planung, indem es anhand von Applikationen und Anwendungsbeispielen aufzeigt, wie mit vorhandenen sicherheitstechnischen Anlagen ein Mehrwert durch deren Lüftungsfunktion erreicht werden kann.



Es bezieht sich sowohl auf Neubauten als auch Bestandsgebäude und ist für alle Beteiligten gleichermaßen geeignet, die sich in der Planung, der Realisierung oder auch im Betrieb mit sicherheitstechnischen Anlagen wie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie raumlufttechnischen Anlagen befassen. Es beschreibt die möglichen Automatisierungsarten mit den entsprechenden Ausführungen wie CO 2 -Sensor, Temperatursensor, Schaltfunktionen oder Anwesenheitsmelder.



Die gezeigten Anwendungen basieren auf den Berechnungsverfahren des vom Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) veröffentlichten Status-Report 52. Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass der für eine ausreichende Lüftung benötigte Außenluftvolumenstrom mit den vorgestellten Anlagen in der Regel erreicht und sogar teilweise übertroffen wird. Kapitel 8 zum Thema Sicherheitseinrichtungen geht auf die Bedeutung von Bestandsanlagen mit Lüftungsfunktion ein und erläutert, was bei der Anpassung von Funktionen sicherheitstechnischer Anlagen baurechtlich zu beachten und zu prüfen ist.

Laden Sie sich das VDMA-Infoblatt Nr. 12 hier herunter.