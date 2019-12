Uponor verstärkt Management im Europa-Geschäft

Goran Kovacev (40) hat bei Uponor mit Wirkung zum 15. Oktober 2019 im Geschäftssegment Building Solutions Europe die Verantwortung für Vertrieb und Marketing in Zentral- und Osteuropa sowie in den internationalen Märkten übernommen. Er berichtet direkt an Dr. Karsten Hoppe (48), President, Building Solutions Europe und Mitglied des Group Executive Committees.

In seiner neuen Funktion ist Goran Kovacev für die Weiterentwicklung der Vertriebsprozesse und die Produktivitätssteigerung der Vertriebseinheiten zuständig. Sein Schwerpunkt liegt dabei darauf, den Kundenfokus zu stärken und Vertriebsprozesse zu vereinfachen, insbesondere durch die Nutzung digitaler Möglichkeiten.



Goran Kovacev kommt von Hilti, wo er umfangreiche Vertriebs- und Führungserfahrung in verschiedensten Vertriebspositionen national und international gesammelt hat. Zuletzt zeichnete der Diplom-Betriebswirt BWL, der zudem einen Executive MBA von WHU/Kellogg im Bereich General Management hält, dort als Head of global Direct Sales Force & CRM in Liechtenstein verantwortlich.



„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Goran Kovacev“, erklärt Dr. Karsten Hoppe. „Er ist ausgewiesener Vertriebsexperte mit umfassenden Kenntnissen über die Baubranche. Vor allem aber bringt er sehr gute Erfahrungen in der Vertriebs- und Projektsteuerung sowie dem Verkauf von Lösungen in Kombination mit Services und Software mit.“