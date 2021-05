Trox X-Fans GmbH erweitert Geschäftsführung

Am 5. Mai 20210 stieg Christian Söllner (50) bei der Trox X-Fans GmbH in Bad Hersfeld in die Geschäftsführung auf und leitet diese zukünftig gemeinsam operativ mit Hartmut Brandau. Udo Jung, der seit 2015 als Geschäftsführer Vertrieb, Technik und Produktion bei der Trox GmbH in Neukirchen-Vluyn fungiert, bleibt ebenfalls weiterhin in der Geschäftsführung des Hersfelder Traditionsunternehmens, dies allerdings in erster Linie für strategische Überlegungen.

„Der Wechsel von Christian Söllner in die Geschäftsführung von Trox X-Fans ist keine Ad hoc Entscheidung, sondern das erfolgreiche Ergebnis einer langen Vorbereitungszeit“, sagt Udo Jung. „Dabei war besonders wichtig, dass die Leitung des Standorts Bad Hersfeld durch ein eingespieltes Team erfolgt, das auch in der Region fest verwurzelt ist.“ Dabei verweist Udo Jung auch auf die jahrzehntelange gute und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Hartmut Brandau, der zwölf Monate nach dem Verkauf der damaligen Gebäudesparte der TLT-Turbo GmbH an die Trox GmbH im Jahr 2012 ebenfalls zu Trox X-Fans gewechselt war und seitdem gemeinsam mit ihm die Geschäftsführung des Ventilatorenherstellers mit über 150-jähriger Historie innehat.

Christian Söllner ist gebürtig aus Bad Hersfeld, gelernter Kälte- und Klimatechniker und bereits seit Oktober 2018 in verantwortlicher Position bei Trox X-Fans. Als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung hat er den Betrieb in allen Facetten genau kennen gelernt. Gleichzeitig fungiert er, ebenfalls mit Hartmut Brandau, als Geschäftsführer der Dr. Ermer GmbH aus Köln. Das Unternehmen entwickelt komplette Systeme und Lösungen im Bereich der Treppenraumdruckbelüftung und ist seit Dezember 2019 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Trox X-Fans GmbH. Christian Söllner arbeitet dort aktiv an dem weiteren Ausbau des Systemgeschäfts.

Vor seinem Wechsel nach Bad Hersfeld war er von Frankfurt aus für die Firma Emerson Climate Technologies GmbH tätig und dort seit 2011 Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

„In den letzten Jahren habe ich die Kolleginnen und Kollegen bei Trox X-Fans kennen und schätzen gelernt und freue mich, gemeinsam mit Hartmut Brandau und dem tollen Team vor Ort den erfolgreichen Weg von Trox X-Fans weiter voranbringen zu dürfen“, so Christian Söllner.