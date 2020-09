Trox stärkt Vertrieb in Ost und West

Zum beginnenden Herbst 2020 verstärkt Trox das Team in den Bereichen Technik und Vertrieb. In der Region Ost wird sich Steffen Gräfe um Außendienstaufgaben kümmern. In der Niederlassung West übernimmt Andreas Essen Verantwortung im technischen Innendienst.



Steffen Gräfe (43) ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, war lange als technischer Vertriebsingenieur tätig und kommt von der Exhausto GmbH. Neben typischen Außendienstaufgaben in Verbindung mit Neu- und Bestandskunden wird sich Gräfe auch um technische Produktlösungen kümmern. Vorrangig ist Steffen Gräfe für das Segment Filtertechnik im Einsatz.



Andreas Essen (34) hat sich nach seiner Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur zum staatlich geprüften Techniker HLK fortgebildet. Nach einer langjährigen Tätigkeit als Fachplaner SHK wird er jetzt Trox-Kunden wie Planer und Anlagenbauer bei der technischen Auslegung der Trox-Komponenten und deren Einbindung ins Gebäudegesamtkonzept unterstützen. Andreas Essen war bisher bei der ZWP Ingenieure AG in Köln tätig.



„Mit den Herren Gräfe und Essen konnten wir zwei motivierte und außerordentlich sachkundige Mitarbeiter gewinnen. Beide leben unseren Anspruch auf Kundennähe und höchste Kompetenz“, so Thorsten Dittrich, Trox Bereichsleiter Vertrieb Deutschland.