Trinkwasser-Installation: Regelwerke im Überblick

Aktualisieren Sie Ihren Kenntnisstand zu einigen wesentlichen Teilen des Regelwerks mithilfe des Webseminars, das von Geberit am 8. Februar 2022 ab 18:00 Uhr veranstaltet wird.



Neben der regelkonformen Planung von Trinkwassersystemen erhalten Sie zusätzlich einen Überblick über die wesentlichen hygienerelevanten Punkte bei Transport, Erstellung, Dichtheitsprüfung sowie der Inbetriebnahme und Übergabe an den späteren Betreiber.



Melden Sie sich hier an.