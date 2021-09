Trilux und Johnson Controls starten Kooperation

Beleuchtung, Heizung und Klima, Zugangskontrolle, Sicherheit und Brandschutz – in einem smarten Bürogebäude fließen alle Gewerke in einer leistungsfähigen Gebäudeleittechnik zusammen, die sämtliche Prozesse überwacht und koordiniert. Im Rahmen einer Kooperation verbinden Trilux und Johnson Controls ihre Kompetenzen und können ihren Kunden in Deutschland so ganzheitliche Gebäudeautomationslösungen aus einer Hand anbieten.

Trilux und Johnson Controls haben eine Kooperation im Bereich Gebäudeautomation vereinbart (v.l.n.r.) Joachim Geiger (CSO & CMO Trilux), Mario Lieder (Geschäftsbereichsleiter HVAC & BMS bei Johnson Controls), Stefan Bosch (Produktmanagement & Engineering bei Johnson Controls), Uwe Graf (General Manager Business Unit Lighting Solutions & Services bei Trilux), Wolfgang Gabrisch (Sales Manager bei Johnson Controls)

