TGA-Normen online im Abo

enthält über 270 Normen im Volltext speziell für den Bereich der Haustechnik. Für die Haustechnik-Planer und die ausführenden Firmen bietet dieser Onlinedienst eine Auswahl von praxisrelevanten DIN-Normen an zu den Bereichen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Weiterhin enthält DIN-Haustechnik online Normen zum Ausbau (z.B. Heizung, Lüftung, elektrische Anlagen im Wohnungsbau, Beleuchtung).



Die Volltexte der Normen werden vierteljährlich aktualisiert und ergänzt.



Mit dieser Normensammlung …

… haben Sie die wichtigsten Normen in der jeweils aktuellen Ausgabe in Ihrem Bestand.

… haben Sie jederzeit und von überall Zugriff auf Ihre Dokumente.

… sparen Sie viel Geld im Vergleich zum Einzelkauf der Normen.

… erhalten Sie regelmäßige, kostenlose Aktualisierungen.

… können Sie durch die innovativen Funktionen Ihre Arbeit mit den Normen erheblich erleichtern.

… können Sie Ihre Haustechniknormen als PDF ausdrucken.



Bis 31. Dezember 2021 anmelden und 20 % sparen!