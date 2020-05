Tece erweitert Seminarangebot um digitale Formate

Unter dem Namen „openTECE – knowledge close to you“ erweitert Tece sein Angebot an digitalen Dienstleistungen. Als ergänzendes Standbein der Tece Academy bietet der global tätige Hersteller von Sanitärprodukten und Installationssystemen onlinebasierte E-Learning-Kurse zur Weiterbildung.

Auf der Plattform „openTECE“ finden Fachkräfte aus der SHK-Branche, aber auch TGA-Planer, Vertreter der Wohnungswirtschaft und Architekten die Themen des umfangreichen TECE-Seminarangebots bedarfsgerecht für das Internet aufbereitet und stetig erweitert.

Das Weiterbildungsangebot startet mit einer Reihe von Live-Webinaren, die sich an SHK-Installateure, TGA-Planer, Vertreter der Wohnungswirtschaft oder Architekten richten. Bei den 45- bis 60-minütigen Kursen wird die Teilnehmerzahl auf kleine Gruppen limitiert sein, was dem openTECE-Team erlaubt, individuell auf Fragen der Teilnehmer einzugehen.



Hendrik Arndt, Fachreferent des openTECE-Teams: „Für die Zukunft sind weitere E-Learning Angebote unterschiedlicher Formate geplant, die wir momentan mit unseren Kooperationspartnern ausarbeiten.“ Dafür baut das Unternehmen am Standort Emsdetten eine redaktionelle Infrastruktur auf, mit der ein modulares Angebot aus digitaler Wissensvermittlung und Präsenzseminaren verwirklicht werden kann.

Alle wichtigen Informationen zum openTECE-Angebot sind auf https://www.tece.com/de/academy zusammengefasst. Über diesen Link finden Interessenten auch ganz bequem die Termine und können sich direkt zu den verschiedenen Webinaren anmelden.