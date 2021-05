Tag der Studienorientierung der FH Münster am 18. Mai

Am 18. Mai können sich Studieninteressierte über die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge der FH Münster informieren. Das Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.

Ingenieure entwickeln für die Herausforderungen von heute nachhaltige Lösungen für morgen. Das Rüstzeug dafür können Studenten an der FH Münster erwerben, denn die Ingenieurwissenschaften machen einen großen Teil ihres Lehrangebots aus: In Studiengängen aus den Bereichen Chemieingenieurwesen, Physikingenieurwesen, Maschinenbau, Energie – Gebäude – Umwelt, Elektrotechnik und Informatik sowie Bauingenieurwesen und dem Institut für Technische Betriebswirtschaft des Münster Centrum für Interdisziplinarität (MCI) stehen die Themen der Zukunft sowohl im Fachhochschulzentrum (FHZ) in Münster als auch auf dem Campus Steinfurt im Fokus.

Der Tag der Studienorientierung für die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge der FH Münster bietet am 18. Mai 2021 allen Studieninteressierten die Möglichkeit, sich über die Ingenieurwissenschaften an der Hochschule zu informieren.

Wie kann Wasserstoff zur Energiewende beitragen?

Welche Anpassungen sind in der chemischen Industrie notwendig, um die Klimaziele zu erreichen?

Internet of Things, Industrie 4.0 und Automatisierung – wie können die Fabriken der Zukunft aussehen?

Wo liegen neue Anwendungen für Laser?

Und wie können Materialien entwickelt werden, welche die neuen Technologien überhaupt ermöglichen?

Der Tag der Studienorientierung bietet Antworten auf diese und viele weitere Fragen – digital per Videokonferenz in vielen einzelnen Modulen zwischen 16 und 19 Uhr. Jeder Fachbereich stellt dabei verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge vor und gibt einen Einblick in die Hochschullehre. Weitere Infos zum Programm sowie ein Anmeldeformular sind abrufbar unter fhms.eu/tdso2021.