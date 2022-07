Symposium zu guter Luft und Nachhaltigkeit in stationären Pflegeeinrichtungen

Bild: Heinz Trox-Stiftung Bild: Heinz Trox-Stiftung Aachener Tag der Luftqualität" findet am Dienstag, 20. September 2022, statt und steht ganz im Zeichen guter Luft und Nachhaltigkeit in stationären Pflegeeinrichtungen.

Hierzu führt die Heinz Trox-Stiftung im Rahmen eines Symposiums nationale und internationale Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis zusammen. Das Ziel ist eine ergebnisorientierte Austauschplattform – wissenschaftlich fundiert und zugleich praxisnah sowie ausgewogen. Dabei wird ein Blick über den Tellerrand geworfen, um wichtige Fragen zu beantworten, die gerade in Zeiten weltweiter Pandemien, des Klimawandels und demographischer Veränderungen im Bereich der stationären Pflege immer drängender werden:

• Welche Auswirkungen hat fehlende Raumlufthygiene auf alte und pflegebedürftige Menschen sowie auf die Arbeitsbelastung der Pflegenden?

• Wie können wir gerade das Pflegepersonal schützen und vom zunehmenden Arbeitsdruck entlasten?

• Wie schützen wir Patienten und pflegebedürftige Menschen vor zunehmend heißer werdenden Sommern?

• Was sind die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen an das Pflege- und Gebäudemanagement?

• Welchen Beitrag können dabei energieeffiziente und nachhaltige Lüftungskonzepte leisten?

• Was können wir aus dem Ausland in Bezug auf wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Umsetzungen lernen?



Die vollständige Agenda und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Webseite der Veranstaltung.