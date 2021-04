Steinicke mit langem Atem

Mit der im ehemaligen Westberlin am 1. April 1968 gegründeten E. Steinicke Industrievertretung und heutigen Handelsgesellschaft für luft- und brandschutztechnische Bauelemente hatte Eckhard Steinicke als Pionier des Brandschutzes und der Luftreinigung vor 53 Jahren, die Grundlagen als kompetentes Beratungs- und Entwicklungsbüro geschaffen.

„Luft – ein Lebensmittel“, natürlich besitzt dieser Ausspruch von Unternehmer Eckhard Steinicke, Steinicke Handelsgesellschaft in Zeiten pandemiebedingter Virenangst vor den verschiedenen Cvid-Varianten eine traurige Aktualität. Mit der im ehemaligen Westberlin am 1. April 1968 gegründeten E. Steinicke Industrievertretung und heutigen Handelsgesellschaft für luft- und brandschutztechnische Bauelemente hatte Eckhard Steinicke als Pionier des Brandschutzes und der Luftreinigung vor 53 Jahren, die Grundlagen als kompetentes Beratungs- und Entwicklungsbüro geschaffen.

Als ehemaliges Vorstandsmitglied im Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) hat der spezialisierte Anbieter heute seine sprichwörtliche Erfahrung stets als Verpflichtung verstanden, aktuelle Herausforderungen mit dem vorhandenen Wissensstand abzugleichen. Eine gute Voraussetzung, um Produkt- und Systemschulungen zu vorbeugendem Brandschutz und Entrauchung, Wohnungslüftung, Verbesserung der Raumqualität, Luftführungssystemen und Energiesparkonzepten mit Fachfirmen, Ingenieurbüros, Bauämtern und Industrieunternehmen einem breiten Spektrum an Nutzergruppen anzubieten. Heute berät das Expertenteam als umfirmierte Berliner Niederlassung mit Hauptsitz in Nürnberg Privatkunden, Fachplanern, Architekten, Verwaltungen und Schulen. Darunter auch die Anna-Lindh-Schule im Parkviertel (Mitte), die durch ein hybrides Elektrofilter- und Ionisationssystem einen geregelten Schulbetrieb trotz Pandemie ermöglichen könnte. Die Systemlösung und Messergebnisse werden erstmals am 21. April 2021 auf einer hybriden Pressekonferenz, die bundesweit für Beachtung sorgen dürfte, vorgestellt.

Mit einem halben Jahrhundert Erfahrungswissen und Wissensvorsprung haben die Kunden von Steinicke die Sicherheit, die technischen Lösungen aus Überzeugung mit gesunder, gereinigter Luft für die Gesundheit der Raumnutzer jeden Alters zu bekommen. In den zahlreichen Jahren als Handelsvertretung kann Steinicke neben vielen anderen Herstellern auf Produktwissen von Alco Therm, Gebhardt, Lindab, Strulik, Frakta, GSB, und seit mehr als zehn Jahren auch ECO Clean Elektrofiltersystem von EFS Schermbeck zurück blicken.