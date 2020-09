Steinel bietet Dialog Days 2020 an

Vom 7. bis 11. September 2020 können sich Elektroinstallateure, Planer und Systemintegratoren im Rahmen der Dialog Days 2020 über aktuelle Themen und Neuheiten von Steinel informieren und ihr Wissen erweitern. Auf dem Programm der digitalen Messe stehen Web-Seminare, digitale Workshops, Experten-Gespräche und Podiumsdiskussionen in Echtzeit und per Live-Stream in sechs Sprachen.

Die Digital Days 2020 bieten konzentriertes Wissen zu Produktneuheiten, Entwicklungstrends und Anwendungsmöglichkeiten der Steinel-Sensorlösungen. Themenbereiche wie Connected Lighting, Light Intelligence, Schnittstellen, Produktneuheiten und Building Intelligence werden in Web-Seminaren anhand praktischer Anwendungsbeispiele dargestellt und erläutert. Technisches Wissen für die praktische Umsetzung von Lichtsteuerungen mit neuesten Technologien und Standards wird in digitalen Workshops vermittelt. Die Teilnahme an Web-Seminaren und digitalen Workshops zu verschiedenen Themen und wechselnden Zeiten kann ganz nach Interesse frei gewählt werden.

Mit „Meet the expert“ stehen Steinel-Experten in einem 15-minütigen Gespräch für die individuelle Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Entsprechende Termine können online reserviert werden.

Nach erfolgter Registrierung stehen den Teilnehmern alle virtuellen Veranstaltungen auch nach den Dialog Days 2020 weiterhin zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Veranstaltung, der Themen- und Zeitplan sowie die Registrierung zur Teilnahme sind unter www.dialogdays.com erhältlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.