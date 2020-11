Stärkung im Bereich Lüftungskomponenten

Swegon setzt sein Wachstum mit der Akquisition von SLT Schanze Lufttechnik fort. Die SLT ist ein Anbieter von Lüftungskomponenten in Deutschland, der komplexe und maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden anbietet. Die Akquisition baut Swegons Portfolio der Raumklimaprodukte aus und stärkt damit Swegons Position als Anbieter von Raumklimalösungen.



„Wir freuen uns sehr, SLT in der Swegon-Gruppe willkommen zu heißen. Die SLT besitzt die Fähigkeit über den Tellerrand zu schauen und bietet Topqualität für kundenspezifische Lösungen mit dem Fokus auf hohe Qualität des Innenraumklimas. Mit dieser Akquisition erhält Swegon einen renommierten und sehr kompetenten Anbieter von Raumklimalösungen im größten Lüftungsmarkt Europas,“ sagte Andreas Örje Wellstam, CEO der Swegon-Gruppe.

Joachim Schanze, Firmengründer von SLT, sagte: „Vor 35 Jahren begann SLT als Großhändler für Lüftungsgeräte in Deutschland. Zu dieser Zeit verkauften wir Swegon-Produkte. Seither sind wir gewachsen und haben unsere eigene Produktpalette und Fertigung entwickelt. Ein Teil von Swegon zu werden, ist wie die Rückkehr zu unseren Wurzeln und ich bin überzeugt, dass unsere Kunden ein sehr attraktives kombiniertes Angebot erleben werden.“



SLT wurde im Jahr 1985 gegründet und beschäftigt 70 Mitarbeiter mit dem Hauptsitz und der Produktionsstätte in Lingen/Ems. Der Nettoumsatz belief sich 2019 auf 10 Mio. €.