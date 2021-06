Somfy und Danfoss kooperieren bei Heizungssteuerung

Danfoss und Somfy kombinieren Ihr Know-how: Über Danfoss-„Icon“ kann künftig auch die Fußbodenheizung in die „Smart Home“-Zentrale „TaHoma DIN Rail“ von Somfy integriert werden. Damit wird eine vernetzte Steuerung von Heizung, Beschattung, Licht und anderen Teilen der Haustechnik ermöglicht. Die Komfort- und Effizienzvorteile zeigen sich schon an einfachen Beispielen: So löst der Somfy-Öffnungsmelder über Danfoss-„Icon“ automatisch eine Unterbrechung des Heizbetriebs aus, sobald ein Fenster geöffnet ist. Energieverluste durch Lüften werden so minimiert.

Wurde zudem ein Danfoss-„Icon“-Raumthermostat in Kombination mit dem Sonnensensor „Sunis io“ von Somfy installiert, öffnet „TaHoma“ im Winter bei starker Sonneneinstrahlung Jalousien oder Vorhänge und regelt die Heizung herunter – so wird Heizenergie gespart und die Sonnenenergie zur Erwärmung der Räume nachhaltig genutzt.

Dank der Kompatibilität der Produkte kann der Danfoss-„Icon“-Hauptregler über das „ZigBee 3.0“-Modul der „TaHoma DIN Rail“ von Somfy einfach in die „TaHoma“-Bedienoberfläche integriert werden. Über die „TaHoma“-App lassen sich rund 200 Geräte, wie Rollläden, Raffstore, Türen, Tore, Kameras, Sicherheitssysteme und Beleuchtung bedienen und vernetzen. Der Nutzer kann auch wiederkehrende Szenarien einspeichern. Weil sich die Produkte nach demselben Kalender richten, passen sie ihre Interaktionen automatisch an und sind dadurch spielend einfach zu bedienen.