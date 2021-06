Solare Datensysteme wird zu Solar-Log

Seit 1. Juni 2021 firmiert die bisherige Solare Datensysteme GmbH unter dem neuen Namen Solar-Log GmbH.

„Ein logischer Schritt“, sagt CEO Brigitte Beck. Die ganze Energiewelt kennt seit vielen Jahren die "Solar-Log"-Produkte. „Daher ist es nur sinnvoll, den Unternehmensnamen anzupassen“, so die Geschäftsführerin.

Die "Solar-Log"-Produkte werden in über 130 Ländern eingesetzt und haben weltweit einen herausragenden Namen. Diesen nutzt man nun auch für das Unternehmen selbst. Mit der Umbenennung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass im persönlichen Kontakt mit Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten schon immer überwiegend von "Solar-Log" gesprochen wird und so eventuelle Irritationen von Anfang an ausgeschlossen sind. Seit seiner Gründung 2007 hat sich das Unternehmen vom Weltmarktführer für PV-Monitoring zu einem wichtigen Player unter anderem in den Bereichen Einspeisemanagement, Smart Energy und Direktvermarktung weiterentwickelt. Seit 2015 gehört das Unternehmen zum Schweizer Energiekonzern BKW.

„Außer dem Namen ändert sich für unsere Partner und Kunden absolut nichts“, betont Brigitte Beck.„,Solar-Log' wird auch weiterhin innovative, nachhaltige Produkte und Lösungen für eine saubere Energiezunkunft entwickeln und anbieten