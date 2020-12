Socomec gründet Kompetenzcenter in Mannheim

Socomec gründet im Januar 2021 ein Kompetenzcenter in Mannheim. Das fünfköpfige Team der neuen Abteilung wird externen Servicepartnern und Distributoren sowie internen Technikern und neuen Mitarbeitern vermitteln, wie man modulare USV-Anlagen in Betrieb nimmt, wartet und die Leistungs- und Batteriemodule erweitert und austauscht. Bisher bildete Socomec seine Kunden, Partner und Mitarbeiter aus aller Welt ausschließlich in den Werken in Frankreich und Italien fort.



„Wegen der steigenden Nachfrage aus Deutschland und der coronabedingten Reisebeschränkungen haben wir jetzt ein neues Schulungszentrum in Mannheim aufgebaut“, erklärt Marketingleiter Guy Schaaf. Er geht davon aus, dass der Markt für USV-Anlagen in Deutschland 2021 um 6 % wachsen wird. „Mit dem neuen Kompetenzcenter können wir Reisezeiten und Kosten minimieren, Sprachbarrieren abbauen und die Nähe zu unseren Kunden vergrößern. Wir legen sehr viel Wert auf umfassende Weiterbildung und Service in hoher Qualität“, ergänzt Guy Schaaf.



Präsenztermine und Online-Seminare



An zweieinhalb Tagen erhalten die Teilnehmer in Kleingruppen von etwa fünf Personen fundierte Kenntnisse über die Produktfamilien "Prime", "Superior" und "Ultimate". Socomec hat die drei Reihen u.a. für die Notstromversorgung von Rechenzentren, Banken, medizinischen und Telekommunikationseinrichtungen konzipiert.

In Theorie und Praxis lernen die Teilnehmer u.a., wie sie USV-Anlagen konfigurieren, Lüfter und Kondensatoren austauschen, die Anlagen bedienen und Fehler erkennen. Außerdem erfahren sie, wie man bei modularen USV-Systemen im laufenden Onlinebetrieb Leistungs- und Batteriemodule erweitern und austauschen kann.



Unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln finden ab Januar 2021 einmal im Monat Präsenztermine statt. Je nach Pandemieverlauf wird das Angebot durch Online-Seminare inkl. praktischer Übungen mit einem 3D-Simulator ergänzt bzw. ersetzt. Neben den festen Terminen bietet Socomec auf Wunsch individuelle Schulungen zu kundenspezifischen Inhalten und Terminwünschen an. Vertiefende Kurse und Webinare finden weiterhin in den Werken in Frankreich und Italien statt.