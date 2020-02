Smart Meter Gateways im Webinar

Das Startsignal für Smart Meter ist gefallen: Nach der Veröffentlichung der Marktanalyse durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sind die Voraussetzungen des Messstellenbetriebsgesetzes erfüllt. Bis 2032 kann damit ein großer Teil der Stromzähler in Deutschland durch „smarte“ Systeme ersetzt werden. Die EM-Power, Fachmesse für die smarteEnergienutzung in Industrie und Gebäuden, widmet sich dem Thema u.a. im Rahmen des "Smart Metering & Energy Controlling"-Gemeinschaftsstands. Zudem bietet die Messe in Kooperation mit dem Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne) ein Webinar zum Thema an.

Die BSI-zertifizierten Smart-Meter-Gateways (SMGW) decken in der ersten Generation nur einen begrenzten Funktionsumfang ab. Doch die vorhandenen Funktionen lassen sich nutzen, um das Energiecontrolling in Unternehmen und Gebäuden zu vereinfachen.

“Intelligente Messsysteme sind unverzichtbarer Baustein einer erfolgreichen Energiewende“, erklärt Robert Busch, Geschäftsführer des bne. „Leider ermöglichen die zertifizierten SMGW nur einen Bruchteil dessen, was der Markt bereits an Technologien und innovativen Lösung für die intelligente Vernetzung von Verbrauch und erneuerbarer Stromerzeugung anbietet. Der bne hofft, dass noch in diesem Jahr eine Lösung mit dem Gesetzgeber gefunden werden kann, die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei der Digitalisierung der Energiewende zügig zu schließen.“

Um zu zeigen, was mit der ersten Generation der SMGW im Bereich der smarten Messsysteme für das Energiecontrolling in Unternehmen und Gebäuden heute schon möglich ist, bietet die EM-Power in Kooperation mit dem bne für alle Interessierten im Vorfeld der Messe ein kostenloses Webinar an. Anhand zweier Fallbeispiele werden die Themen „Verbrauchsvisualisierung und KI basiertes Energiecontrolling“ und „Automatisierte Fehlererkennung und Wartungsoptimierung für Wärmenetze und BHKW“ beleuchtet. Für die Fallbeispiele konnten Referenten aus den Unternehmen GreenPocket GmbH und Mondas GmbH, einem der „The smarter E Award“-Gewinner 2019, gewonnen werden.

Das Webinar findet am Donnerstag, 5. März 2020 von 15.00 – 16.00 Uhr statt. Weitere Informationen und die Anmeldung finden alle Interessierten auf der Websiteder EM-Power.

Die EM-Power findet im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform, zusammen mit den drei weiteren Energiefachmessen Intersolar Europe, ees Europe und Power2Drive Europe vom 17. bis 19. Juni 2020 auf der Messe München statt.