Sita Neuheiten-Webinar Herbst 2021:

Auch im Herbst 2021 gibt es wieder neue Produktideen bei Sita, die die optimale Entwässerung, Lüftung und Revision noch leichter und sicherer gestalten. Das Sita-Neuheiten-Webinar stellt sie vor. Wer wissen will, was aktuell läuft, schaut rein.



Die Veranstaltung startet am 9. September 2021 ab 10:00 Uhr. Die Teilnahme am Neuheiten-Webinar der Sita Bauelemente GmbH dauert rund 45 min. Präsentiert werden die neuen Problemlöser-Produkte anhand von Modellen. Sita-Experten geben hilfreiche Einbautipps, erläutern aber auch die Markthintergründe zur Produktentwicklung.

Eine Anmeldung im Internet eröffnet den Zugang. Interessenten klicken sich unter sitaseminare.de bis zum Anmeldeformular. Die Teilnahme ist kostenlos. Diejenigen, die keine Zeit haben, am Neuheiten-Webinar teilzunehmen, können sich unter neuheiten.sita-bauelemente.de informieren.