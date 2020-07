Sita-Wissensaustausch 2020

Eine Vielzahl von Sita-Online-Seminaren bringt Fachwissen rund um die Flachdachentwässerung.

Auftakt mit Industriepartnern

Den Auftakt bildet ein Verbund-Webinar mit den Firmen LUX top und Essertec. Hier wird komprimiert aufgezeigt, was es bei der Flachdachentwässerung, der Absturzsicherung und der Lichtkuppeltechnik zu beachten gibt. Unter www.sitaseminare.de kann man sich noch für die Veranstaltungen am 28. und 30. Juli 2020 anmelden. Dort gibt es weitere Infos, auch zu einer Folgeveranstaltung ab August.

Wissen. Praxis. Austausch.

Die SitaWebinare sind eine gute Alternative in Zeiten, in denen Präsenzveranstaltungen nicht ohne Risiko sind. Der Aufbau orientiert sich an den Live-Veranstaltungen. Als Einführung gibt es einen theoretischen Block, der themenbezogenes Basiswissen vermittelt. Es folgt ein Praxisteil am Modell, der als Livebeitrag zugeschaltet wird. Die Chatfunktion ermöglicht den Austausch mit Referenten und Teilnehmern, fast wie bei einer Live-Veranstaltung. Alle Internet-Seminare haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und erfordern eine Anmeldung. Das Investment auf Teilnehmerseite ist lediglich etwas Zeit. Schon nach 60 bis 90 min hat man einen veritablen Know-how-Gewinn realisiert.

Drei Themenblöcke werden bespielt:

1. SitaTipps-Webinare, bei denen eine spezielle technische Problemlösung im Fokus steht. Sie flankieren die Tipps, die auch als PDF heruntergeladen werden können und jeweils im Sommer und Winter erscheinen. Als Serienstart geplant ist ein Sanierungswebinar am 18. und 20. August 2020. Den roten Faden bildet der SitaTipp 006 „Passender Sanierungsgully zum sicheren Schutz der Dämmung“.

2. SitaNews-Webinare zu Produktneuheiten, die zukünftig schwerpunktmäßig im März und September auf den Markt kommen werden.

3. Basis-Know-how-Webinare zu den großen Themen Freispiegel-, Druck und Notentwässerung. Diese wurden auch schon vom Fachhandel und von Ausbildungsbetrieben als Beitrag zur Mitarbeiter- und Nachwuchsschulung nachgefragt.

Überblick behalten

Eine Übersicht aller Veranstaltungen zeigt der Veranstaltungskalender, der unter www.sitaseminare.de eingesehen werden kann. Wer sein Wunschthema verpasst hat, kann die Aufzeichnung des Webinars auf Anfrage unter erhalten. Präsenzveranstaltungen auf dem SitaCampus in Rheda-Wiedenbrück wird es voraussichtlich erst wieder ab 2021 geben.