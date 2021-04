Sita-Anwendungsvideos

Welche neuen Problemlöser gibt es bei Sita? Wie werden sie verbaut? Dies erklären Vidoes von Sita.



Experten aus Anwendungstechnik und Produktmanagement zeigen die aktuellen Produkte zur Flachdachentwässerung und geben auch gleich praktische Montagetipps. In realen Einbausituationen vermitteln sie Informationen und praktisches Zusatzwissen aus Insidersicht.

Die Vorteile des "SitaEasy"-Anstaulements erklärt Christian Behr vom Sita-Produktmanagement.

Foto: Sita Bauelemente GmbH Die Vorteile des "SitaEasy"-Anstaulements erklärt Christian Behr vom Sita-Produktmanagement. Foto: Sita Bauelemente GmbH

Ziel ist es, den Wissensaustausch auch in Pandemiezeiten sicherzustellen. So gibt es auf dem Sita-YouTube-Kanal Wissenswertes für Planer und Anwender. Animationsvideos zu den Themen Haupt- und Notentwässerung oder die Kaskadenentwässerung liefern detaillierte Einblicke in die Funktionsabläufe. Praktische Arbeitsunterstützung bieten die Infos zum SitaSorglosPaket mit Online-Berechnungs- und Planungshilfen.

Thomas Dreisilker erläutert in 3:36 Minuten alles Wichtige zum "SitaTurbo Max"-Umkehrdach

Foto: Sita Bauelemente GmbH Thomas Dreisilker erläutert in 3:36 Minuten alles Wichtige zum "SitaTurbo Max"-Umkehrdach Foto: Sita Bauelemente GmbH

Da es aktuell keine Präsenz-Veranstaltungen auf dem SitaCampus gibt, informiert ein Beitrag über die Sita Weiterbildungsseminare, die online als Webinare stattfinden.

Fündig werden Interessenten auf youtube.com unter dem Suchwort „Sita Bauelemente GmbH“. Der schnellere Weg führt über einen Klick auf den unten angeführten QR-Code.

Wer dann noch Fragen hat, der kann sie im Profi-Chat unter www.sita-bauelemente.de stellen oder ganz einfach direkt unter +49 2522 8340-0 anrufen.