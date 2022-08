Bild: Messe Essen Bild: Messe Essen SHK Essen vom 6. bis 9. September in der Messe Essen sein. Unter dem Titel „Wasserstoff-Praxis im Dialog“ erwartet die Besucher in diesem Jahr in Halle 2 erstmals ein eigenes Fachforum rund um einen der Energieträger der Zukunft. Dort präsentieren die Aussteller u. a. Anwendungsfelder für Wasserstoff im SHK-Bereich sowie Geräte und Komponenten. „Die Energiewende kann nur mit Unterstützung durch das Handwerk und die Industrie erreicht werden. Mit der neuen Plattform ‚Wasserstoff-Praxis im Dialog‘ auf der SHK Essen tragen unsere Mitgliedsunter-nehmen einen Teil dazu bei“, erklärt Volker Meyer, Hauptgeschäftsführer der Bundes-vereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach (figawa), die Partner des neuen Fachforums ist.

Zu den Ausstellern in Halle 2 zählen u. a. Bosch Thermotechnik, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), das Gas- und Wärme-Institut Essen, Grünbeck Wasseraufbereitung, Karl Dungs, Klinger, Remeha und Siemens. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, die SHK Essen um ein wichtiges Zukunftsthema zu erwei-tern. Die Besucher können bei uns neue Produkte erleben und vergleichen. Außer-dem erhalten sie praxisnahe Informationen für ihr Geschäft. Wir gehen davon aus, dass umweltschonende und kosteneffiziente Heizsysteme künftig einen noch größeren Stellenwert auf der SHK Essen haben werden“, erklärt Sabina Großkreuz, Geschäftsbereichsleiterin Marketing bei der Messe Essen.

Neben den Exponaten der Aussteller erwartet die Besucher des Fachforums an allen Messetagen ein Vortragsprogramm rund um die Energiewende. Der DVGW beantwortet bspw. die Frage, wie der Wasserstoff ins Handwerk kommt, und die Initiative Brennstoffzelle informiert über die Bedeutung der Brennstoffzelle für den Wärmemarkt der Zukunft. Daneben berichten die Aussteller Grünbeck Wasseraufbe-reitung und Klinger über Reinstwasser für die Wasserstofferzeugung und Flach-dichtungen bei Wasserstoff. Weitere Themen sind u. a. Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Funktionsprinzip und Einsatzbereiche und Förderung sowie Wirtschaftlichkeit der Brennstoffzelle.