SHK Essen im Zeichen der Energiewende und nachhaltiger Sanitärtrends

Die SHK-Branche steht für gelebten Klimaschutz – darin sind sich die Akteure der kommenden SHK Essen einig. Das Handwerk und die Industrie sind die treibenden Kräfte, um die Wärmewende umzusetzen und die Treibhausgasemissionen langfristig auf null zu senken. Das bestätigt Hans-Peter Sproten, Hauptgeschäftsführer im Fachverband SHK NRW, der ideeller Träger der Messe ist: „Ohne die starke SHK-Branche sind die Klimaschutzziele in keiner Phase zu erreichen. Dazu findet das SHK-Handwerk – trotz derzeitiger Materialknappheit – pragmatische Lösungen. Daneben verstärken die hohen Energiepreise die Nachfrage nach Heizsystemen, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch kosteneffizient und versorgungssicher sind.“

Rund 400 Aussteller zeigen auf der SHK Essen Heizungstechnik sowie Lösungen für Bad und Hygiene.

Bild: SHK Essen / Rainer Schimm Rund 400 Aussteller zeigen auf der SHK Essen Heizungstechnik sowie Lösungen für Bad und Hygiene. Bild: SHK Essen / Rainer Schimm

Fachvorträge in diversen Foren



Partner der SHK Essen ist der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Einen Schwerpunkt setzt die Industrie auf das Heizen mit Wärmepumpen. Diese lassen sich mittlerweile nicht nur im Neubau effizient betreiben, sondern auch in Bestandgebäuden. Weiteres Schwerpunktthema ist das Heizen mit Wasserstoff über Brennstoffzellenheizungen oder H2-Ready-Brennwertgeräte. Außerdem zeigen die Hersteller Energiemanagementsysteme, die Erzeuger und Verbraucher im Gebäude koordinieren und so ein Maximum an Effizienz ermöglichen.



Die Sanitärbranche teilt sich in zwei Hallen auf: Sanitärobjekte in Halle 5 sowie Sanitärinstallationen und Wassertechnik in Halle 6.

Bild: SHK Essen / Rainer Schimm Die Sanitärbranche teilt sich in zwei Hallen auf: Sanitärobjekte in Halle 5 sowie Sanitärinstallationen und Wassertechnik in Halle 6. Bild: SHK Essen / Rainer Schimm

Das „6. Deutsche Forum innenraumhygiene“ des Fachverbands SHK NRW in Halle 6 thematisiert die Vereinbarung von Hygiene und Leben in Innenräumen. Schwerpunkt der täglich wechselnden Fachvorträge sind Innovationen in der Lufthygiene und im Umgang mit Schadstoffen, die auch Thema einer begleitenden Ausstellung sind. Daran angeschlossen ist der Treffpunkt Trinkwasser der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach – figawa. Dort präsentieren Aussteller ihre Dienstleistungen sowie Ansätze und Produkte rund um die Versorgung mit reinem und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser.

Ein weiteres Fachforum widmet sich einem Energieträger der Zukunft: Auf der Dialogplattform „Wasserstoff-Praxis im Dialog“ in Halle 2 warten auf die Messebesucher praxisorientiertes Wissen und Exponate zum Einsatz wasserstoffbasierter Technologien. Dabei geht es um Anwendungsfelder im SHK-Bereich sowie Geräte und Komponenten.



Die SHK Essen findet vom 6. bis 9. September 2022 statt.