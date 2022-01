Seminare zu Baurecht und Digitalisierung

In der Seminarreihe „Digitale Transformation in kleinen, mittelständischen Architektur-, Ingenieurbüros & Bauunternehmen“ geht es um die Entwicklung und Umsetzung einer eigenen Digitalisierungs-/BIM-Strategie. Denn in der digitalen Transformation des eigenen Unternehmens liegt eine wichtige Herausforderung für kleine und mittelständische Architektur- und Ingenieurbüros sowie Bauunternehmen. In den eineinhalb Stunden kurzen Live-Online-Modulen werden aufbauend auf den Grundlagen der Digitalisierung im Bauwesen und von Building Information Modeling (BIM) Wege zur Erstellung einer eigenen Digitalisierungsstrategie aufgezeigt. Das hierfür benötigte Prozessverständnis wird geschult sowie Potenziale und Auswahlkriterien unterschiedlicher Technologien und deren Anwendung erklärt. Die Seminarreihe besteht aus fünf Modulen, die vom 15.02. bis 02.03.22 stattfinden.

Das Praxisseminar „Baurecht kompakt für Bauleiter“ vermittelt die Grundzüge der rechtlichen Zusammenhänge bei der Abwicklung von Bauvorhaben unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Bauvertragsrechts. Dadurch lernen die Teilnehmer, die oft komplexen Sachverhalte rechtlich richtig einzuordnen und entsprechend zu handeln. Sie werden in die Lage versetzt, ihre eigene, aus Verträgen und Vorschriften resultierende Situation zu beurteilen, und können die richtigen Schritte unternehmen, Probleme vermeiden sowie auftretende Meinungsverschiedenheiten beurteilen. Das Seminar ist als Präsenzveranstaltung am 17. und 18.2.22 in Ostfildern geplant.