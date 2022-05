Bild: Fotolia Bild: Fotolia

Das eintägige Intensivseminar „Optimierter Betrieb von BHKW-Anlagen“ des BHKW-Infozentrum richtet seinen Fokus auf wichtige technische Vorgaben, mögliche Optimierungsmaßnahmen sowie die regelmäßigen Meldepflichten. Dabei stehen Blockheizkraftwerke bis zu einer elektrischen Leistung von 100 kW im Fokus. In einem Exkurs wird der Blick für die administrativen Auswirkungen bei einer Überschreitung der 100 kW-Grenze geschärft. Hierzu gehören u. a. Themenfelder wie Einspeisemanagement oder Redispatch 2.0 sowie die Pflicht zur Direktvermarktung des Stroms.

Die Dokumentationspflichten eines BHKW-Betreibers sowie sinnvolle Kontrollen während des Betriebs werden thematisiert. Im Fokus stehen aber insbesondere die administrativen Vorgaben des KWK-Gesetzes, des Energie- und Stromsteuergesetzes sowie der EEG-Umlage. Die Inhalte der jeweiligen Gesetze werden kurz wiederholt.

Der Abschlussvortrag beschäftigt sich mit der Abrechnung und Kontrolle von BHKW-Anlagen. Hierbei geht es um die notwendigen Messungen, die Administration bei einer Heizkostenabrechnung bzw. Wärmelieferung von BHKW-Anlagen sowie die Notwendigkeiten einer Effizienz-Kontrolle. Die Präsenzveranstaltung „Optimierter Betrieb von BHKW-Anlagen“ findet am Donnerstag, den 02. Juni 2022, in Berlin statt. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es auf der entsprechenden Internetseite. An den beiden Tagen zuvor findet in Berlin zudem das Präsenzseminar „BHKW-Planungsseminar I - Grundlagen, Planung und Rahmenbedingungen“ (31. Mai/01. Juni 2022) statt.