Salto übernimmt Cognitec Systems

Bild: Salto Systems Bild: Salto Systems Salto Systems investiert in Cognitec Systems, einen Anbieter von Lösungen für die automatische Gesichtserkennung. Cognitec hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verfügt über Niederlassungen in Australien, Spanien und den USA, einschließlich eines großen Teams von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die sich in der deutschen Zentrale der Forschung und Entwicklung widmen. Das Portfolio umfasst Lösungen für die Suche in Gesichtsbilddatenbanken, die Auswertung aufgezeichneter Videos, Echtzeit-Videoscreening und Personenanalyse, Grenzkontrollen, ICAO-konforme Fotoerfassung und die Bewertung der Gesichtsbildqualität. Der „FaceVACS“-Algorithmus – das Flaggschiff des Unternehmens – wurde kontinuierlich durch Leistungstests des NIST (National Institute for Standards & Technology) validiert. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat der Anbieter mit Regierungsstellen, Strafverfolgungsbehörden und gewerblichen Kunden in mehr als 50 Ländern zusammengearbeitet.

Die Kooperation gibt Salto die Möglichkeit, die Produkte und Plattformen der gesamten Unternehmensgruppe nahtlos um Biometrie, Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz zu ergänzen. Die Technologie ist kompatibel und integrierbar in das Portfolio des Anbieters von Zutrittskontrollsystemen, intelligenten Schrankschließsystemen sowie Buchungs- und Ticketinglösungen.