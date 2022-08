Rockwool: Neuer Planungs- und Montagehelfer

Bild: Deutsche Rockwool Bild: Deutsche Rockwool Planungs- und Montagehelfers“ von Rockwool zum Download sowie zur Online-Nutzung bereit. Unverändert sei das jetzt 230 Seiten starke Kompendium ein praxisorientiertes Arbeitsmittel, so der Hersteller. „Die Fülle der zu beachtenden Vorschriften wächst leider stetig“, erklärt Dipl.-Ing. Michael Kaffenberger-Küster. Er ist Produktmanager Haustechnik bei der Deutschen Rockwool und ein erfahrener Berater in Fragen des Wärme-, Schall- und Brandschutzes in der Haustechnik.

Wichtige Regelwerke seien gerade in den letzten Jahren häufigen und umfassenden Veränderungen unterworfen gewesen: Die EnEV wurde durch das GEG abgelöst, die Normenreihe 4109 zum Schallschutz im Hochbau neu gegliedert. Neben der Musterbauordnung MBO sei nun auch die 350 Seiten starke Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVVTB zu beachten. Die Bauproduktenverordnung habe mit der MVVTB an Bedeutung gewonnen.

Wichtige Informationen gebündelt



Die formale Nachweisführung für Bauprodukte und -systeme sei dadurch für den Anwender generell komplexer geworden. „All das sorgt dafür, dass der Bedarf an technischer und baurechtlicher Beratung stetig wächst und ein Kompendium, das auf Vollständigkeit angelegt ist, heute deutlich mehr Seiten umfasst als noch vor einigen Jahren“, so Kaffenberger-Küster. Wer die Online-Version des Kompendiums auf der Webseite des Herstellers nutzt, wird über die integrierten Links ab sofort stets auf die neuesten Versionen aller Gesetze und Verordnungen geführt.

Das online nutzbare Lookbook des „Planungs- und Montagehelfers“ bietet praktischen Zusatznutzen. So gelangen Nutzer z. B. durch einen Klick zu den gesuchten Inhalten.

Teil 1 des neu aufgelegten „Planungs- und Montagehelfers“ bündelt aktuelle Informationen zu den relevanten, baurechtlichen und normativen Anforderungen an den Wärme-, Schall- und Brandschutz in der Haustechnik. Im 2. Teil wurde die Quintessenz der zahlreichen Anwendbarkeitsnachweise zu „Conlit“ Systemlösungen praxisgerecht aufbereitet und in einer Vielzahl von technischen Darstellungen abgebildet. Außerdem sind darin aktualisierte Dämmtabellen zu finden. Ergänzt wurde die neue Fassung u. a. um ein neues Kapitel zu Abschottungen in Holzbauteilen.

Planer und Verarbeiter, die passend zu einem bestimmten Rohrsystem nach Informationen zu dessen fachgerechter Dämmung und Abschottung suchen, können sich im neu gestalteten Teil 3 schnell orientieren. Dort wurden die Tabellen gemäß der Anwendungsbereiche der Rohre neu strukturiert sowie weitere Hersteller und Rohrarten wie Aluminium- oder Edelstahlwellrohre integriert.

Mit aktiven Links für die schnelle Recherche

Das Lookbook des „Planungs- und Montagehelfers“ auf der Website bietet manchen praktischen Zusatznutzen. So gelangen Nutzer bereits durch einen Klick auf die entsprechende Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis zu den gesuchten Inhalten. Das Auffinden weiterführender Informationen erleichtern aktive Links, über die ergänzende Inhalte oder verwandte Themen innerhalb des Kompendiums sowie auf der Website des Unternehmens verknüpft sind.